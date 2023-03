Cultura Treta entre Cezar e Ricardo marcam a madrugada após Jogo da Discórdia do ‘BBB 23’

Na madrugada desta terça-feira, 28, o Jogo da Discórdia deixou os ânimos dos participantes do BBB 23 à flor da pele mais uma vez. Cezar Black e Ricardo protagonizaram uma briga acalorada que também acabou envolvendo Amanda e Aline Wirley. A noite foi marcada por comentários e “puxões de orelha” sobre o ocorrido. Sarah Aline criticou a atitude de Ricardo e Cezar e Amanda desabafaram sobre a postura do brother no jogo.

Tudo começou no Jogo da Discórdia. Durante a dinâmica, os brothers tiveram de escolher quais participantes são os mais ou menos importantes na casa. Ao final, Fred Nicácio foi considerado o “mais importante”, somando três plaquinhas, e Amanda, a “menos importante”, com quatro. Cezar, Gabriel Santana e Ricardo não foram considerados “mais importantes” por ninguém.

O que causou desconforto, porém, foi um comentário feito por Ricardo durante a dinâmica. Em determinado momento, o biomédico afirmou que Amanda deveria ter dado a placa de “maior decepção” no Jogo da Discórdia anterior a Cezar. O motivo foi a ocasião em que Black não deu a imunidade do anjo à Sister.

O comentário gerou briga acalorada. Cezar não gostou de ser citado por Ricardo e chamou o biomédico para uma conversa, o que acabou gerando um momento de gritaria entre os brothers. “Achei muito sujo o que o Alface fez agora aqui. … Nunca joguei com a Amanda. Nessa hora, a minha prioridade sou eu aqui dentro”, declarou o enfermeiro.

Black, então, começou a revelar que Ricardo tinha planos de votar em Aline, que acaba se envolvendo no assunto ao ouvir seu nome. Amanda e a cantora passam a tomar parte na briga, enquanto Ricardo diz para as duas não entrarem na discussão.

Amanda e Cezar criticam postura de Ricardo

Após Ricardo deixar a sala, Cezar e Amanda começaram a desabafar sobre a postura do brother. O enfermeiro chamou o colega de “VTzeiro” e comentou que o biomédico “está se sentindo o dono do jogo”. “Todo mundo aqui está jogando, todo mundo tem respeito um com o outro. … Ele está sendo incoerente”, declarou Black, irritado.

Ricardo leva ‘puxão de orelha’ de Sarah Aline

Sarah Aline e Ricardo conversaram diversas vezes sobre a briga durante a madrugada. Enquanto estavam no Quarto do Líder, a sister criticou a postura do brother. “Faltando 29 dias para acabar o programa, você tem certeza que você vai voltar a ter a reatividade que você tinha? … Não estou falando para você não ficar indignado, mas você entende que isso pode ser interpretado de qualquer outra maneira?”, questionou Sarah.

Em outro momento, o biomédico criticou Amanda e disse que a sister quer ser uma “fada sensata”. “Não existe anjo perfeito, fada sensata ou elfo aqui não. Parece que aqui está sendo assim: quem é o mais ‘perfeitinho’ vai ganhar o programa”, disse.