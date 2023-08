Três dias após cair de janela, Sidney Sampaio segue em repouso com a família

Sidney Sampaio segue em recuperação e acompanhado da família, após cair do primeiro andar de um hotel em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. A empresária do ator, Claudia Melo, confirmou ao E+ que em breve o artista deve se pronunciar com uma mensagem para o fãs.

Sidney foi hospitalizado na manhã de sexta-feira, 4, após o incidente. Segundo relatos, Sampaio chegou ao hotel por volta das 4h da manhã em um estado alterado e se hospedou em um quarto no quinto andar.

Por volta das 7h, o ator quebrou a janela do banheiro e caiu até o primeiro andar. Em seguida, invadiu outro quarto e, ao tentar passar para o quarto adjacente, caiu na calçada. Funcionários do hotel, alertados pelo tumulto, acionaram o corpo de bombeiros, que prontamente socorreu o ator.

Sampaio foi encaminhado ao Hospital Miguel Couto, no Leblon, onde recebeu atendimento médico. Em nota, a assessoria do ator esclareceu que o incidente foi resultado de efeitos colaterais de uma medicação para insônia que o ator estava tomando, e reforçou que qualquer informação proveniente de “amigos” não é verídica.