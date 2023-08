Treat Williams morreu devido a um ‘trauma grave e perda de sangue’, diz laudo

A polícia do Estado de Vermont, nos Estados Unidos, divulgou nesta terça-feira, 1º, a causa oficial da morte do ator Treat Williams. O astro de Everwood morreu em junho deste ano após um acidente de motocicleta. Segundo o relatório, ele teve um “trauma grave e perda de sangue”. O ator tinha 71 anos.

Williams estava usando um capacete no momento do acidente. Os paramédicos constataram ferimentos graves mas, apesar disso, o ator conseguia conversar com os profissionais no local. O artista foi declarado morto momentos depois em um centro médico em Albany, Nova York, após ser levado de avião para lá.

Os policiais alegaram que o responsável pela tragédia, um homem chamado Ryan M. Koss, foi acusado de dirigir de forma “extremamente negligente”. Segundo um comunicado enviado à imprensa, as autoridades disseram que Koss estava sob a direção de um SUV Honda Element.

Em determinado momento, o rapaz teria virado “seu caminho no sentido da motocicleta do Sr. Williams”. “Ele foi processado sob a acusação e liberado”, cita a nota.

Com a colisão, o ator foi arremessado da motocicleta. “Ele sofreu ferimentos graves e foi levado de avião para o Albany Medical Center em Albany, Nova York, onde foi declarado morto”. O julgamento de Koss está previsto para o dia 25 de setembro na Divisão Criminal do Tribunal Superior de Vermont, em Bennington.