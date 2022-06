Travolta ganhou papel secundário na versão teatral

O sucesso de Grease no cinema e no teatro (foi uma das mais longevas montagens da Broadway) dificilmente faz pensar que o espetáculo começou com um fracasso. Sua estreia foi em 1971, em Chicago, e, quando chegou em Nova York no ano seguinte, acumulava uma dívida de US$ 20 mil e críticas que iam de mistas a ruins. Assim, o fim da temporada parecia inevitável.

O espetáculo continuou graças à convicção do produtor Ken Waissman, apaixonado pela montagem amadora que assistiu em Chicago.

Waissman também participou da audição com 2 mil pessoas para a formação do elenco que participaria das montagens na Broadway e das turnês pelo país.

E foi nessa preparação para excursionar que um ator de 18 anos fez um teste para o papel de Danny Zuko.

De jaqueta, camiseta branca, ele ajeitou o cabelo e cantou I Feel the Earth Move, de Carole King. “Foi uma audição totalmente errada, mas ele tinha uma voz fantástica, além de ser imensamente encantador”, recorda-se o diretor Tom Moore.

Era John Travolta. Ele ganhou um papel, mas não o de Danny mas de Doody, o personagem pateta. “Ele era muito jovem”, justifica Moore. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.