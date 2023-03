Travis Scott é acusado de agressão em balada de NY

Travis Scott está sendo procurado pela polícia de Nova York após ser acusado de agressão em uma boate na cidade. A informação foi divulgada pelo jornal The Guardian.

Segundo a publicação, o rapper teria dado um soco no rosto do engenheiro de som do Club Nebula. A agressão, motivada por uma briga verbal, causou um prejuízo de US$ 12 mil (cerca de R$ 65 mil) nos equipamentos de som e vídeo.

Scott estava apresentando um set de DJ após um show do colega de gravadora Don Toliver. Policiais foram acionados para conter a briga.

O porta-voz do artista não negou as acusações, porém o gerente do local alega que as notícias sobre o incidente são “completamente fora de proporção”.

O advogado do músico, Mitchell Schuster, caracterizou os relatórios iniciais do incidente como “clickbait e desinformação”. Dorian Harrington, que ajudou a organizar a after party do Toliver e estava no palco com Scott durante seu set de DJ, afirmou: “O que vi no palco não reflete o que li nos noticiários. A música e a noite correram muito bem e todos saíram tranquilos”.