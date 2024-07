Cultura Travis Scott anuncia show solo em São Paulo em setembro; rapper é atração do Rock in Rio

O rapper americano Travis Scott anunciou nesta segunda-feira, 22, que fará um show solo em São Paulo antes de comandar o Palco Mundo, no Rock in Rio. Trazendo a sua mais nova turnê, intitulada Circus Maximus, o artista se apresenta no Allianz Parque no dia 11 de setembro.

A venda geral de ingressos começa na próxima segunda, 29, no site da Ticketmaster e na bilheteria oficial do estádio. Clientes do banco Santander, porém, poderão acessar a pré-venda já no dia 26. O preço das entradas varia entre R$ 245 a R$ 890.

A expectativa é que músicas do seu álbum mais recente, UTOPIA, dominem o setlist tanto em São Paulo quanto no Rock in Rio, onde se apresenta em 13 de setembro. O disco conta com os hits FE!N, colaboração com Playboi Carti, e I KNOW?.

A última vez que Scott veio ao País foi na primeira edição brasileira do festival Primavera Sound, em 2022.

Serviço – Travis Scott em São Paulo

Apresentação: 11/09/2024 (quarta-feira)

Abertura dos portões: 16h

Horário do show: 21h

Local: Allianz Parque

Endereço: Avenida Francisco Matarazzo, 1705 – Água Branca, São Paulo – SP, 05001-200

Classificação: 16 anos. Menores de 06 a 15 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais. *Sujeito a alteração por Decisão Judicial.

Preços:

Pista Premium – R$ 890 (inteira) e R$ 445 (meia-entrada)

Pista – R$ 560 (inteira) e R$ 280 (meia-entrada)

Cadeira inferior – R$ 750 (inteira) e R$ 375 (meia-entrada)

Cadeira superior – R$ 490 (inteira) e R$ 245 (meia-entrada)

Bilheteria Oficial – sem taxa de serviço

Shopping Ibirapuera

Endereço: Av. Ibirapuera, 3103 – Indianópolis, São Paulo – SP, 04029-902 – Bilheteria Ticketmaster – Piso: Jurupis (subsolo)

26 ,27 e 29 julho: atendimento a partir das 12h/meio-dia