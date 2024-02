Travis Kelce faz seu primeiro filme: saiba como o namorado de Taylor Swift chegou ao cinema

Travis Kelce está começando a se aventurar em Hollywood. O campeão do Super Bowl tem seu primeiro crédito como produtor executivo em um filme que terá sua estreia mundial em março, no festival de cinema South by Southwest (SXSW) em Austin, Texas.

My Dead Friend Zoe é descrito como um drama de comédia ácida sobre uma veterana do exército dos Estados Unidos, uma melhor amiga falecida que ela não consegue deixar ir e seu avô do qual está distante. O filme é estrelado por Sonequa Martin-Green (Star Trek: Discovery), Natalie Morales (Que Horas Eu Te Pego?) e Ed Harris (O Show de Truman), que também são produtores-executivos ao lado de Kelce.

Dirigido e coescrito por Kyle Hausmann-Stokes, My Dead Friend Zoe terá sua estreia em 9 de março no festival. O longa, no entanto, ainda não possui um distribuidor para um lançamento mais amplo.

Kelce, cujo romance com a superstar Taylor Swift desencadeou um frenesi internacional, insinuou planos para entrar no mundo do entretenimento após sua participação no Saturday Night Live no ano passado. Dias antes do Super Bowl, ele disse ao jornal The Los Angeles Times que tem se concentrado no futebol americano, mas que “definitivamente há conversas de Hollywood por aí”.

Ele observou que seu gênero favorito é a comédia. “Sou totalmente comédia”, disse ele. “Eu só gosto de me divertir e fazer as pessoas rirem.”