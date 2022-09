‘Travessia’ será o último trabalho de Cássia Kis: ‘Fechar o ciclo de novelas’

Com estreia prevista para o dia 10 de outubro, Travessia, próxima novela da faixa das 21 horas da Rede Globo, marca o início da carreira de atriz de Jade Picon e o término de um ciclo para Cássia Kis. Ao programa Fantástico, no domingo, 18, a veterana na atuação anunciou que o folhetim será seu último trabalho com novelas.

Cássia Kis explicou que viveu muitos personagens interessantes, que a “construíram como atriz, como mulher, como ser humano e como mãe”. No entanto, chegou o momento de encerrar essa era.

“Estou vivendo essa coisa bonita de fechar o ciclo de novelas com uma da Glória Perez”, declarou Cássia.

O fim do ciclo será com Cidália, uma personagem dedicada ao trabalho, que fará de tudo para conquistar o principal cargo na construtora de Guerra (Humberto Martins).

Além de Cássia Kis, Jade Picon e Humberto Martins, o elenco de Travessia conta com o Chay Suede, Drica Moraes, Marcos Caruso, Giovanna Antonelli, Alexandre Nero, entre outros.