Tratando câncer, mãe de Isis Valverde mostra cabelo raspado: ‘Saldo de dor de dois meses’

Rosalba Nable, mãe da atriz Isis Valverde, usou seu perfil no Instagram para publicar uma foto em que aparece careca, com o cabelo raspado em decorrência do tratamento de um câncer. “Após 20 dias da primeira quimioterapia, os cabelos começaram a cair”, escreveu neste sábado, 27.

“Fiquei uma semana brincando de esconde-esconde comigo mesma. Prometia, mas não ia resolver. Mas daí o destemor veio e me disse: Vamos terminar com isso! E, surpreendentemente, foi um acontecimento calmo, regado com as poucas lágrimas que ainda me restam.”

“Os cabelos crescem. Sim, esses lindos cabelos que eu tanto amava crescem. E a gente confia, até mesmo por não ter escolha, que vai acabar crescendo também”, refletiu.

Rosalba desabafou: “A dor física sempre me foi insuportável. A emocional, nem tanto, por já ter lidado com muitas decepções e lutas ingloriosas. A gente vai calejando com o passar dos anos. Mesmo assim não está sendo fácil. Não mesmo”.

“Que nesse momento eu tenha o necessário acolhimento com tantas emoções, tudo ao mesmo tempo. Que eu possa continuar sendo a casa que me abriga e aquece e tenha outras casas pra descansar em paz.”

“Que eu compreenda que tenho limitações e que este fato implica desabar, chorar, desesperar e que os que me amam possam entender isso e ter a necessária sabedoria que a situação merece para me suportarem quando eu menos mereço”, prosseguiu a mãe de Isis Valverde.

Rosalba Nable ainda propôs uma mensagem de otimismo em meio à doença: “Porque não importa quem somos, quando esse momento chega, somos obrigados a admitir sermos nada e a ouvir nossa voz interior dizendo, insistentemente, que as coisas vão melhorar – mesmo que isso pareça impossível agora”.