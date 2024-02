Cultura Trapezista sofre queda e atinge plateia durante apresentação de circo no TO

Um trapezista do Circo Mundo Kids sofreu uma queda e atingiu a plateia durante uma apresentação em Miranorte, cidade no estado do Tocantins, no último sábado, 3 de fevereiro. Em nota, a companhia afirmou que ninguém ficou ferido.

Segundo o Circo Mundo Kids, o artista é Anderson Silva, especialista em trapezismo. Em vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver que ele perde o controle em um dos movimentos e acabando sendo “solto” com o trapézio em movimento, atingindo parte do público.

Ele foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) da cidade e, após avaliação, foi liberado sem ferimentos. “Vale ressaltar que não houve nenhum impacto negativo na integridade física dos espectadores”, reforçou a companhia.