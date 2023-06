‘Transformers’ supera ‘Homem-Aranha’ na bilheteria nos EUA; veja top 10 do fim de semana

Transformers: O Despertar das Feras foi o filme de maior bilheteria nos Estados Unidos neste fim de semana, superando Homem-Aranha: Através do Aranhaverso, segundo valores divulgados pelos estúdios neste domingo, 11.

Transformers, o sétimo capítulo da série, obteve 60,5 milhões de dólares diante de 55,4 milhões do Homem-Aranha, que está em seu segundo fim de semana.

A Paramount Pictures exibiu O Despertar das Feras em 3.678 cinemas, incluindo as pré-estreias na última quinta-feira, 8. A crítica não foi muito positiva para o filme, que teve avaliação de 52% no Rotten Tomatoes.

Uma estreia de 60,5 milhões de dólares pode parecer pouca coisa para um filme que teve um orçamento de produção de 200 milhões, mas Transformers: O Despertar das Feras deve arrecadar a maior parte de sua renda no restante do mundo.

A bilheteria do Aranhaverso diminuiu em 54%, mas, em apenas duas semanas, já superou a bilheteria doméstica total do primeiro filme, com 225,4 milhões em ingressos, e se tornou a mais bem-sucedida produção da Sony Pictures Animation. Levando em conta as melhores críticas, é possível que o filme tenha melhor sorte com a bilheteria.

Em terceiro lugar ficou A Pequena Sereia, da Disney, com 23 milhões de dólares em seu terceiro fim de semana, sendo exibido em 4.320 salas de cinema nos Estados Unidos e Canadá. O filme recebeu 414,2 milhões de dólares em nível global.

Guardiões da Galáxia – Vol. 3 veio em seguida, na quarta posição, com 7 milhões de dólares em seu sexto fim de semana, e Bicho Papão: O Conto ficou em quinto, com 6,9 milhões de dólares em seu segundo fim de semana.

A temporada de verão no cinema pode se intensificar nas próximas semanas com as estreias próximas de Elementos e The Flash.

Veja o Top 10 de maiores bilheterias neste fim de semana nos Estados Unidos e Canadá, de acordo com o Comscore. Os valores definitivos são divulgados na segunda-feira, 12.

1 – 60,5 milhões – Transformers: O Despertar das Feras

2 – 55,4 milhões – Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

3 – 22,3 milhões – A Pequena Sereia

4 – 7 milhões – Guardiões da Galáxia – Vol. 3

5 – 6,9 milhões – Bicho Papão: O Conto

6 – 5,2 milhões – Velozes e Furiosos 10

7 – 2,1 milhões – Super Mario Bros. – O Filme

8 – 845 mil – Meu Pai É Um Perigo

9 – 575 mil – The Machine

10 – 520 mil – Past Lives