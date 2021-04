Trama estendida

Terá, papel de Ângelo Paes, muda de intérprete com a troca de fases, passando a ser defendido por Julio Braga - Foto: Divulgação

Para contar os primeiros 2.300 anos da humanidade, “Gênesis” foi dividida em fases. No entanto, cada uma das sete épocas acaba ganhando uma duração diferente no ar. As três primeiras, por exemplo, tiveram apenas 13 capítulos no total, juntas.

Ou seja, quase um terço dos 36 episódios reservados unicamente para a quarta etapa, “Ur dos Caldeus”, que foi concluída recentemente na trama. Por um lado, isso trouxe à história uma narrativa mais próxima de uma novela, já que, até então, o folhetim bíblico era apresentado em capítulos que mais pareciam ser de uma série, dividida em temporadas diferentes. Mas nem tudo deu certo nessa mudança de ritmo.

Ao ter tantos capítulos, “Ur dos Caldeus” destoou do resto. Se antes tudo era muito corrido e alguns personagens nem chegavam a ser trabalhados direito, agora parece que a situação se inverteu. Há um elenco numeroso e muitas cenas e diálogos que, caso fossem excluídos, não fariam a menor falta para o entendimento de “Gênesis”.

Além disso, principalmente nos momentos finais, houve um excesso de mortes. Só Shakia, por exemplo, a personagem de Jéssika Alves, assassinou Enkiru, papel de Samir Murad, e Chetiça, interpretada por Fernanda Nizatto, antes de ser morta por Harã, vivido por Ricky Tavares. Não à toa, “Gênesis” foi reclassificada como não recomendada para menores de 14 anos em março, depois de estrear com a indicação de obra não recomendada para menores de 10 anos.

“Ur dos Caldeus” serviu, na verdade, para apresentar introduzir o personagem principal da quinta fase, a “Jornada de Abraão”. Começou focada na trajetória dos pais de Abraão, papel interpretado pelo jovem Vitor Novello na quarta fase e por Zécarlos Machado na seguinte. Terá e Amat, papéis de Ângelo Paes Leme e Branca Messina, também mudam de intérpretes com a troca de fases, passando a ser defendidos por Julio Braga e Regina Sampaio. No entanto, já foi possível, a partir do Abraão jovem, entender a importância do personagem para “Gênesis” e trabalhar o carisma dele. Para isso, foi fundamental a atuação de Vitor, que apesar de ter apenas 25 anos de idade, já dá as caras na tevê há 23 anos – sua estreia aconteceu em 1998, em “Corpo Dourado”, na Globo.

AUDIÊNCIA

Quanto à audiência, “Gênesis” parece ter se estabelecido por volta dos 12 pontos de média. Não chega a representar um grande marco, visto que a própria novela já chegou a perder cerca de 20% da audiência de suas primeiras duas semanas, quando chegou a dar média geral acima de 15 pontos.

Mas, a julgar pelo atual resultado, dá para ver que a história já tem seu público fiel. E alcança outro feito: na tevê aberta, é o programa mais assistido fora da Globo. Além disso, “Gênesis” também conseguiu elevar os números da faixa. Quando ainda era a única novela inédita no ar, a reta final de “Amor Sem Igual” atingiu por volta de 10 pontos de média.

Como a “Jornada de Abraão” é a fase mais esperada até agora da trama, não será surpresa se, ao longo dos capítulos desta quinta leva de episódios do folhetim, a Record chegar a subir seus números e até mesmo se igualar ao patamar da estreia de “Gênesis”. Ainda mais quando a Globo não tiver mais uma história inédita para exibir no mesmo horário – “Amor de Mãe” encerrou dia 9 de abril, dando lugar à edição especial de “Império” a partir de amanhã, dia 12.