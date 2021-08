Trajetória de Tarcísio e Glória Menezes coincide com a história da TV brasileira

A trajetória artística de Tarcísio Meira e Glória Menezes praticamente coincidiu com a história da televisão brasileira, ainda que o casal iniciasse a carreira no teatro. Tarcísio estreou em 1957, com A Hora Marcada, enquanto Glória começou no mesmo ano com Devoção à Cruz.

Foi no Grande Teatro Tupi, programa de teleteatro da extinta emissora, que eles atuaram juntos pela primeira vez, em 1961. Eles se casaram no ano seguinte, dando início a uma longa parceria na ficção e na vida real. Em 1964, nasceu o filho do casal, o também ator Tarcísio Filho.

Mas eles começaram a se tornar populares com 2-5499 Ocupado, a primeira telenovela diária brasileira, exibida pela TV Excelsior em 1963. “A trama era ruim, água com açúcar, inspirada em uma história argentina, fizemos por obrigação”, contou Glória ao Estadão, em 2015. “Mas, apesar disso, foi um sucesso tremendo e teve o mérito de permitir o que tanto ambicionávamos: as novelas acostumaram o público ao teatro popular, algo que não conseguíamos com o formato tradicional”, completou Tarcísio. “Foi graças ao sucesso dos folhetins que o público também criou o hábito de se informar pelos telejornais, exibidos entre uma história e outra. No seu auge, quando contou com criadores como Bráulio Pedroso, Jorge Andrade, Dias Gomes, a novela representou um exercício de sensibilidade para o espectador.”

Tarcísio não escondia, naquela época, o desgosto com as tramas atuais, que considera frias. “Sinto que faltam personagens que caiam no gosto do público, que se tornem seus amigos.” Personagens vividos por ele e Glória com grande sucesso, às vezes excessivo – certa vez, no Recife, onde foram perseguidos por uma multidão de fãs, tiveram as roupas rasgadas e fios de cabelo arrancados. “Mas, de uma maneira geral, sempre somos bem tratados”, observou Glória.

Eles foram testemunhas também da evolução tecnológica da TV, especialmente da Globo. “No começo, era uma emissora pobrezinha, com equipamentos de segunda linha e usando fitas usadas”, contava Tarcísio. “Em um dia de dez horas de trabalho, passávamos duas ensaiando, outras duas gravando e o resto esperando o conserto das câmeras.”

Essa época de desbravamento era lembrada com boas histórias. Glória se divertia quando lembrava do marido gravando cena para Sangue e Areia, na qual vivia um toureiro. “Ele gravava no terraço da Globo e fingia tourear com uma capa vermelha. Só que o touro era o guidão de uma bicicleta, o que fazia a festa dos moradores dos prédios vizinhos.”

“Eu fiz mais teatro que Tarcísio, mas, em compensação, ele participou de mais filmes”, disse Gloria. Telenovelas, no entanto, ambos somam números portentosos – Tarcísio atuou em 54 e Glória, em 38.