Trailer de ‘Venom 3’ dá pistas do longa que será lançado em outubro

O trailer do Venom: A Última Rodada, divulgado nesta segunda-feira, 3, revela alguns detalhes sobre o último longa da trilogia, que após três anos de espera será lançado em 24 outubro deste ano. Em seus pouco mais 3 minutos, o vídeo conecta desdobramentos de outros filmes e da sinais do que podemos esperar deste encerramento.

A primeira e maior especulação entre os fãs é sobre um enredo que conecta aos lançamentos da era Marvel, onde o Homem-Aranha é interpretado pelo ator Andrew Garfield, aos do universo em parceria com a Sony com o ator Tom Holland. No filme Homem-Aranha: Sem Volta para Casa, de 2021, os atores já haviam se reunido, construindo o multiverso-aranha.

Não houve divulgação de mais detalhes do filme além do que se tem no trailer – o que se sabe é que Tom Hardy retorna como Venom. Eddie e o simbionte estão em fuga, perseguidos por inimigos de ambos os seus mundos, unindo forças para um embate final. A primeira cena do trailer se passa no México, país onde termina o filme Venom 2, mesmo lugar que se passam as cenas pós-créditos do Homem-Aranha de Volta para Casa.

Coincidência ou não, o ator Rhys Ifans, que encarna o Lagarto, nos filmes de 2012 e 2021, aparece no trailer, mas não como anti-herói. Outros conhecidos da franquia também estão presentes na produção, como Chiwetel Ejiofor, Juno Temple (Ted Lasso), Peggy Lu, Alanna Ubach e Stephen Graham.

A direção é de Kelly Marcel, produção de Tom Hardy, Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal, e Hutch Parker.