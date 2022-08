Tragédia colombiana pelo olhar das vítimas

Durante anos, houve tentativas de levar para as telas Notícia de um Sequestro, livro-reportagem publicado por Gabriel García Márquez em 1996. Um filme com Salma Hayek chegou a ser anunciado em 2009. “Era apoiado pelo próprio Gabo, mas por diferentes razões não continuou”, disse Rodrigo García, filho do escritor, em entrevista ao Estadão. “Creio que um dos motivos era que duas horas não são suficientes para contar essa história”, completou o diretor e produtor. A obra finalmente ganha uma adaptação em formato de minissérie, no Prime Vídeo.

Nos anos 1990, a Colômbia sofreu com uma série de sequestros de políticos e jornalistas, praticados por um grupo ligado a Pablo Escobar chamado “Os Extraditáveis”. Seu objetivo era pressionar o governo do país a abandonar os planos de extraditar envolvidos em crimes ligados ao narcotráfico para os Estados Unidos. Na época, o escritor Gabriel García Márquez, vencedor do Nobel e conhecido por romances como Cem Anos de Solidão e O Amor nos Tempos do Cólera, foi contatado por Maruja Pachón Castro, que passou mais de seis meses no cativeiro, e seu marido, Luis Alberto Villamizar, para escrever sobre o assunto. Antes de ser romancista, García Márquez tinha sido jornalista e sabia quando havia uma boa história para contar.

DOR E MEMÓRIA

Na série, Cristina Umaña interpreta Maruja Pachón, que era diretora da empresa estatal de fomento ao cinema na época de seu sequestro. Juan Pablo Raba faz seu marido, o político Alberto Villamizar, que tenta a todo custo libertar sua mulher. “Para mim, era importante entender a relação dos dois”, disse Umaña, que teve a oportunidade de conversar com Maruja Pachón por videoconferência. “Pude escutar em sua própria voz sua história de dor, sua memória, sua intimidade”, disse a atriz. Majida Issa é Diana Turbay, jornalista e filha de um ex-presidente da Colômbia.

Para equilibrar o drama com o pano de fundo político e social, foi escalado o cineasta chileno Andrés Wood (Machuca, Violeta Foi para o Céu). “O convite vindo do Rodrigo já era uma razão para fazer. Ainda mais por ser um livro de seu pai, o que me dava grande confiança para acompanhá-lo nessa viagem”, disse Wood. “Ele me convenceu de que o olhar de um latino-americano poderia ser útil.”

O crescimento do streaming possibilitou que Notícia de um Sequestro não apenas contasse a história de diversos personagens com o tempo necessário, mas também que fosse feita na Colômbia, com atores colombianos, falando espanhol. Nos últimos anos, muitas séries e filmes sobre a realidade colombiana foram feitos fora do país, como Narcos, Escobar: Paraíso Perdido e Escobar: A Traição, estrelados por Wagner Moura, o americano Benicio del Toro e o espanhol Javier Bardem, respectivamente.

E todos destacam o lado do narcotráfico. “Notícia de um Sequestro é uma espécie de reação”, avisa Rodrigo García. “Este livro se concentra no sofrimento das vítimas e seus familiares.” Por isso, a história nunca envelhece. “A situação na Colômbia sempre é nova, mas sempre tem raízes bem vivas”, admite Rodrigo García. “Nunca pensei que estaria antiquado. Sempre soube que teria impacto na Colômbia e interesse fora da Colômbia.”

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.