Tradição geracional

Nas últimas décadas, o fim de ano no Brasil é marcado pelas confraternizações, por reuniões familiares e pelo musical especial de Roberto Carlos na grade da Globo. Há mais de 40 anos, o cantor reúne seus grandes sucessos diante de uma plateia fiel e comprometida. Gravada em uma casa de shows na Zona Oeste do Rio de Janeiro, a apresentação de 2023, que vai ao ar no próximo dia 22, fará uma mistura dos grandes hits do veterano cantor com nomes expoentes da música brasileira.

Na produção, Roberto Carlos subirá ao palco ao lado de artistas, como Luísa Sonza, Ana Castela, Mumuzinho e Jão. “Acho que todo artista brasileiro cresce esperando pelo momento de ir ao ‘Especial Roberto Carlos’. É como se fosse um rito de passagem. Ele é uma figura muito icônica da nossa cultura. A gente nem lembra de quando conhecemos o Roberto de tão forte que ele está em nossa memória, com tantas músicas marcantes. Está sendo um marco muito grande para mim”, explica Jão.

Sob o olhar atento de mais de 3 mil pessoas que estiveram na casa de espetáculo, Roberto Carlos apresentou sua nova canção, “Eu Ofereço Flores”, que dá nome ao Especial. O repertório do Rei também contou com clássicos como “Detalhes”, “Esse Cara Sou Eu” e “Além do Horizonte”. “Cresci assistindo ao Especial e ouvindo Roberto Carlos. Cantar com ele e poder ter essa troca com um artista tão incrível, um dos maiores do país, é muito gratificante. Fico muito feliz como fã, artista e pessoa, em todos os âmbitos. É uma experiência única que vai ficar marcada para sempre na minha história”, valoriza Luísa.

Além de duetos inéditos, Roberto Carlos também reencontrou antigos amigos no palco. O cantor se apresentou ao lado de Fábio Jr. Eles, que não se reuniam musicalmente há quase 30 anos, cantaram o sucesso “20 e Poucos Anos”. “O Roberto Carlos significa muita coisa na minha vida. Dizem que cada pessoa tem uma trilha sonora que usa como uma ideia de caminho, uma conduta, uma postura. Eu cresci ouvindo Jovem Guarda. Imagina como vai ser encontrar com o Rei de novo”, vibra o veterano cantor.

Depois de 30 anos, o reencontro musical de Fábio Jr e Roberto Carlos – Foto:

Mas nem só de música será composto o especial. O comediante Paulo Vieira, que tem sido bastante prestigiado na programação da Globo, participará da produção com seu conhecido humor ácido. Além disso, ele também mostrará alguns dotes musicais ao cantar “Ilegal, Imoral ou Engorda” com o Rei. “Fazer parte do ‘Especial Roberto Carlos’ é o sonho de qualquer criança que cresceu vendo televisão. A sensação que eu tenho é que, quando eu canto com o Roberto, eu entro dentro da televisão. Faço várias coisas na tevê, mas cantar com ele é uma das coisas mais televisivas que eu já fiz na minha vida”, define o humorista.