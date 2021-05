Trabalho de resistência

A ideia do enredo de “Salve-se Quem Puder” já estava estruturada na cabeça de Daniel Ortiz há bastante tempo. No entanto, a partir de março do ano passado, o autor viu sua história original se transformar de uma hora para a outra com a chegada da pandemia de Covid-19 no Brasil.

A partir da paralisação dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, Ortiz precisou modificar a novela de acordo com os novos protocolos de segurança e higiene, remanejar a saída e chegada de novos nomes no elenco e adaptar o enredo aos 53 capítulos restantes. O resultado de toda essa matemática dramatúrgica poderá ser visto a partir de amanhã, dia 17, quando começa a ir ao ar a reta final inédita da atual novela das sete.

Juliana Paiva, Vitoria Strada e Deborah Secco ganham reforço de Babu Santana nos capítulos inéditos – Foto: Divulgação / TV Globo

“Paramos no capítulo 54, mas eu já estava escrevendo o capítulo 96. Com a paralisação, tudo foi para lixo. Precisei reescrever várias tramas, criar novos personagens. Quando vieram os protocolos, precisei mudar de novo. Acho que escrevi umas quatro versões. Foi um trabalho olímpico. Terminei esgotado”, relembra Ortiz.

A trama retorna em um momento de tensão para Alexia, Kyra e Luna, interpretadas por Deborah Secco, Vitória Strada e Juliana Paiva. O trio correrá perigo nas mãos de Dominique, papel de Guilhermina Guinle. A vilã descobrirá que as três não morreram durante a passagem do furacão em Cancún. “A gente brincou de ‘As Panteras’ nessa nova fase. Tem disfarce, fuga, pulamos um muro… A novela não perdeu nenhum ingrediente da primeira temporada”, valoriza Juliana.

NOVOS PERSONAGENS

No entanto, não é só Dominique que cruzará o caminho de Luna. Com a chegada de novos personagens, o folhetim ganha a participação de Alejandro, papel de Rodrigo Simas. Ao saber que Luna está viva, ele vai para São Paulo investigar o destino da jovem no momento em que ela e Téo, de Felipe Simas, estão cada vez mais próximos.

“A Luna e o Alejandro foram criados juntos. Tem uma memória da infância. Por isso, foi bom já ter outros trabalhos com a Juliana na bagagem”, afirma Rodrigo.

A cidade de São Paulo também recebe a chegada da advogada Júlia, personagem de Sophia Abrahão. Sobrinha de Hugo, vivido por Leopoldo Pacheco, ela ficará hospedada na casa de Helena, de Flávia Alessandra, com quem mantém uma ótima relação, e vai trabalhar para Alan, interpretado por Thiago Fragoso, seu ex-professor na Faculdade de Direito.

Na casa de Dominique, Renzo, papel de Rafael Cardoso, se depara com a visita de Aurora, de Gabriela Moreyra. Sobrinha de Lúcia, papel de Cristina Pereira, ela irá morar com a tia na casa de Dominique. A aproximação entre Aurora e Renzo despertará a raiva de Dominique. Os dois, que serão confidentes, conhecem bem o tipo de negócio que a vilã está envolvida.

SEGURANÇA

Aurora, no entanto, não será o único problema de Dominique na reta final. O policial federal Nanico, vivido por Babu Santana, entrará em ação para desmontar a organização criminosa da qual a vilã faz parte. Ele é escalado para reforçar a segurança do trio de protagonistas. “Eu gosto muito de comédia. Eu estava louco para gravar. O Nanico é um cara sério, mas inserido em um ambiente muito cômico”, aponta Babu.

Nanico também despertará o interesse de Ermelinda, vivida por Grace Gianoukas, e da recém-chegada Marlene, irmã gêmea da ambiciosa Verônica, ambas interpretadas por Mariana Armellini. Ela investe todo seu potencial para tentar atrair a atenção do policial e terá de rivalizar com Ermelinda para conquistar Nanico. “Com a saída da Sabrina Petraglia, a minha personagem, Verônica, tem a trama encerrada. Então, a Marlene é uma saída para ocupar o espaço da Marilu Bueno, que não ia poder gravar muito. Foi legal porque eu pude voltar para a comédia, um lugar que estou mais confortável”, afirma.