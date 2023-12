Touro invade arena e assusta público que esperava show de Ana Castela em Avaré, SP

Um touro invadiu a arena de rodeio da Exposição Municipal Agropecuária e Industrial (Emapa), na cidade de Avaré, no interior de São Paulo, momentos antes do show da cantora Ana Castela na noite deste domingo, 10.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o animal solto no espaço que recebe as competições de montaria e colidindo com diversas pessoas no local. A área estava liberado para o público que aguardava a apresentação da artista. Assista aqui .

Em nota, a prefeitura informou que 13 pessoas ficaram feridas, mas receberam atendimento no Pronto Socorro Municipal e já tiveram alta. “A Confederação Nacional De Rodeio (CNAR) lamenta o episódio e esclarece que o animal escapou durante o processo de embarque no caminhão”, diz o comunicado.

“Grades móveis foram utilizadas para isolar o boi. Após a ação dos profissionais, o mesmo foi rapidamente reconduzido ao espaço de manejo sob o palco”, explicou a prefeitura.

A CNAR afirma este foi “um caso absolutamente atípico, dada a logística de segurança utilizada no meio”. Depois da retirada do touro da arena, o show de Ana Castela ocorreu normalmente. Ela chegou a publicar vídeos da apresentação nas redes sociais, mas não citou o episódio.