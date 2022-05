‘Top Gun Maverick’ estreia e dá sequência a clássico com Tom Cruise

A adrenalina e a nostalgia se unem no principal lançamento dos cinemas nesta semana. “Top Gun: Maverick” estreia nesta quinta-feira (26) e tem tudo para ser um dos principais blockbusters do ano, fazendo eco ao filme original ao qual dá sequência.

Sucesso de bilheteria, “Top Gun: Ases Indomáveis” (1986) apresentou ao público Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise), um jovem piloto que ingressa na Academia Aérea. Com perfil rebelde e questionador, ele encontra em Tom “Iceman” Kasanzky (Val Kilmer) um competidor à altura.

Já “Top Gun: Maverick” traz o personagem de Cruise três décadas depois. Mesmo com uma trajetória consolidada e cheia de condecorações, Maverick não viu sua carreira na Força Aérea decolar. A estagnação está ligada ao seu espírito insubordinado, que mesmo depois de tantos anos não abandonou o personagem.

Tom Cruise, que é produtor do longa e sabe pilotar na vida real, fez questão que as gravações fossem com voos reais – Foto: Paramount Pictures / DIvulgação

Maverick é convocado para atuar como instrutor de 10 pilotos da academia Top Gun. O grupo vai enfrentar uma missão especial e perigosa – destruir uma instalação de enriquecimento de urânio em território inimigo. Além de toda a tensão envolvendo a tarefa, Maverick ainda terá que lidar com os fantasmas de seu passado. Isso porque um dos pilotos que ele ensina é Bradley Bradshaw (Miles Teller), conhecido “Rooster”, filho do falecido amigo de Maverick, o oficial Nick Bradshaw (Anthony Edwards), o “Goose”.

“Ele é um ator tão brilhante. Para obter esse tom na relação entre Maverick e Rooster, é preciso que ela seja fundamentada emocionalmente. E você olha para a atuação dele e vê o filho de Goose”, declarou Tom Cruise sobre a atuação de Teller no filme.

A nova experiência faz Maverick reviver seus medos mais profundos do passado e culmina em uma missão que exige um sacrifício final daqueles que serão escolhidos para voar.

EXPECTATIVA. Se “Top Gun: Ases Indomáveis” alavancou Tom Cruise nos anos 1980, “Top Gun: Maverick” pode ser o maior sucesso de bilheteria da carreira do ator. Segundo o portal Deadline, a expectativa é que o lançamento mundial do longa-metragem arrecade US$ 180 milhões no primeiro final de semana.

Na região, o filme estreou massivamente nas salas de cinema do Moviecom, no Tivoli Shopping, e Multiplex, na Vila Multimall, com opções de sessões dubladas e legendadas.

Um dos trunfos da sequência são as cenas de ação. Tom Cruise, que é produtor do longa e sabe pilotar na vida real, fez questão que as gravações fossem com voos reais. Ele chegou a desenvolver um programa de voo para o elenco de pilotos, e os atores tiveram treinamento por cerca de três meses para conseguirem filmar as cenas.

Para a gravação, seis câmeras IMAX foram instaladas nas cabines dos pilotos. O resultado é que o público acompanha toda a adrenalina diretamente do lado dos personagens. Cruise argumentou que alguns efeitos não podem ser alcançados de outra forma, como a distorção dos rostos com a pressão do voo.

“Não se pode criar esse tipo de experiência sem filmá-la ao vivo. Para realizarmos isso, temos os melhores pilotos de caça do mundo trabalhando com a gente”, disse em vídeo do making off divulgado pela Paramount Pictures. “Top Gun: Maverick” tem classificação de 12 anos.