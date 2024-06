Tony Ramos volta a atuar após internação e duas cirurgias

No longa, Tony interpreta Antenor, par romântico de Laurita, personagem de Lilia Cabral - Foto: Fábio Rocha_Globo

O ator Tony Ramos voltou a atuar após permanecer um período internado no Hospital Samaritano Botafogo, no Rio de Janeiro, e ser submetido a duas cirurgias no cérebro. Nesta quarta-feira, 26, o artista retornou ao set de A Lista, filme dos Estúdios Globo, para finalizar as gravações. No longa, Tony interpreta Antenor, par romântico de Laurita, personagem de Lilia Cabral.

Em nota, o ator chamou o retorno à atuação de “recomeço”. “Eu estou muito feliz de estar voltando ao trabalho. Nada melhor do que isso”, disse. Ele também detalhou a forma como foi recebido nos estúdios. “A equipe inteira aplaudiu, veio me abraçar. É claro que isso me deixou bastante emocionado. Isso mostra que existe muito afeto e respeito entre nós”, afirmou.

Dirigido por José Alvarenga Jr, A Lista é inspirado em uma peça homônima de Gustavo Pinheiro. A história acompanha Laurita, uma aposentada que vive em Copacabana e precisa conviver com a vizinha mais jovem, Amanda (Giulia Bertolli).

O elenco também conta com nomes como Rosamaria Murtinho, Zezeh Barbosa, Betty Faria, Tony Tornado, Reginaldo Faria e Anselmo Vasconcellos. A data de estreia ainda não foi divulgada.

Tony recebeu alta no dia 24 de maio do Hospital Samaritano, onde permaneceu internado por oito dias. Ele havia descoberto um hematoma subdural crônico, sangramento intracraniano causado por batida na cabeça que diz não se lembrar.

No primeiro dia de hospitalização, o ator passou por uma cirurgia para drenar um sangramento intracraniano e, três dias depois, por uma nova operação após exames mostrarem novos hematomas no cérebro. Ele precisou cancelar o espetáculo que apresentaria ao lado de Denise Fraga no Tuca, em São Paulo, O que nós sabemos juntos, no início do mês. Eu de você, protagonizada por Fraga, entrou em cartaz para substituir a peça.