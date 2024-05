Tony Ramos está estável e lúcido após nova cirurgia, diz boletim desta segunda; confira

O ator Tony Ramos, de 75 anos, se recupera de uma segunda cirurgia após apresentar coágulos que formaram um novo sangramento intracraniano, segundo comunicado por um boletim médico divulgado pelo Hospital Samaritano de Botafogo na segunda, 20.

De acordo com a equipe do hospital, o ator passou pelo procedimento no domingo, 19. Já nesta segunda, 20, uma nova tomografia indicou que ele “encontra-se estável, lúcido, acordado e respira sem o auxílio de aparelhos”.

O artista passou pela primeira cirurgia na última quinta, 16, quando foi internado. “O susto foi muito grande”, disse a esposa Lidiane Barbosa para o SBT neste fim de semana.

A peça O Que Só Sabemos Juntos, em cartaz no Teatro Tuca, em São Paulo, teve as sessões canceladas até o fim de maio. A decisão foi tomada após Tony Ramos, protagonista da trama ao lado de Denise Fraga, ser submetido à primeira cirurgia de emergência de drenagem de um hematoma subdural na quinta-feira, 16.

Veja boletim médico de segunda, 20

“O Hospital Samaritano Botafogo informa que o ator Tony Ramos se recupera da segunda cirurgia realizada pelo Dr. Paulo Niemeyer, na data de ontem (19/05), após apresentar distúrbios de coagulação que resultaram na formação de novos hematomas intracranianos. Hoje (20/05), o paciente foi submetido ao exame de tomografia, que apontou importante melhora na evolução do quadro clínico. Tony Ramos encontra-se estável, lúcido, acordado e respira sem o auxílio de aparelhos”.