Tony Ramos diz que vírus causou hematoma craniano que o fez passar por duas cirurgias; entenda - O Liberal

O ator Tony Ramos explicou, durante uma participação no Mais Você desta terça-feira, 27, que fez um exame e acabou descobrindo que o vírus Epstein-Barr foi o causador do hematoma intracraniano que o fez passar por duas cirurgias na cabeça em maio deste ano.

Tony foi recebido por Tati Machado e Fabricio Battaglini, já que a apresentadora Ana Maria Braga testou positivo para covid e se afastou do programa. Na conversas com os apresentadores substitutos, o ator chorou quando citou sua volta ao trabalho e lembrou os momentos que antecederam sua internação.

“Não bati, não caí, não quebrei, não houve nada. Tive uma extração de líquor da espinha, um exame que vai com a agulha e retira da espinha… e por ali se faz uma cultura, com esse liquor. E chegaram à conclusão de que eu tinha o Epstein-Barr, uma virose, que todos nós temos no corpo, é o que causa a catapora, a mononucleose. Eu devia estar com a imunidade muito vulnerável e consequentemente o Epstein-Barr despertou, se aproveitou e gerou isso”, disse.

O ator contou que sua esposa Lidiane o encontrou desacordado na cama. Ele disse ter ido ao cômodo depois de tomar analgésicos porque estava com dores lombares. Tony disse também não se recordar do que aconteceu depois que foi para o quarto.

“Quando ela Lidiane entra, ela me vê desfalecido, com o corpo pendendo para fora da cama. Ela ligou para minha clínica geral por vídeo e disse que estava acontecendo alguma coisa comigo. Ela me mostrou para a médica, que mandou uma ambulância”, contou o ator.

Tony disse que, ao chegar no hospital, fez alguns exames e foi para o centro cirúrgico para drenar um hematoma subdural, entre o cérebro e a membrana que cobre o cérebro, chamada dura-máter. Logo após as cirurgias, o ator voltou a gravar o filme A Lista, baseado na peça de Lilia Cabral.

“Quando subi a rampa de acesso ao nosso set de gravação, a equipe fez todo um… Foi muito bonito… Aplausos, gritos… Só faltou escola de samba!”, brincou Tony, sobre sua volta às filmagens.