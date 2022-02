Toni Garrido experimenta função de técnico no ‘The Voice+’

Na atual edição do “The Voice+”, a Globo apostou em dois novos nomes como técnicos. Um deles é o de Toni Garrido, que já é um velho conhecido da emissora. O vocalista da banda de reggae Cidade Negra atuou na novela “Totalmente Demais” e também foi apresentador dos programas musicais “Fama”, ao lado de Angélica, em 2002, e “SóTocaTop”, em 2019.

Agora, no entanto, cabe a ele a função de comandar um time de participantes da terceira idade, na busca por um prêmio de R$ 250 mil e um contrato com a gravadora Universal Music. “Antes de começar a apresentação, quando você ouve o bater das baquetas, você é o técnico. Mas chega um momento em que tudo se mistura: você chora, olha para o lado querendo saber se o seu colega não vai ficar com a voz… é muito louco”, conta, empolgado.

Toni Garrido já é um velho conhecido da emissora – Foto: Divulgação

Por si só, o formato do “The Voice” já rende muitos momentos de emoção. Na versão para os candidatos mais experientes, porém, essa dose acaba sendo reforçada pelo próprio histórico de muitos deles. Afinal, para muitos, aquela é uma chance esperada por várias décadas. “O ‘The Voice+’ é um mosaico de momentos ora emocionantes, ora divertidos, ora surpreendentes, mas sempre muito superlativos”, valoriza Toni, que também atuou como ator na Record, em “Caminhos do Coração”, em 2007, e no SBT, em “Uma Rosa com Amor”, em 2010.

Incentivar pessoas que sonham com a carreira musical, independentemente da idade, é um ponto que toca Toni de forma especial. Afinal, ele também teve alguém que, desde o começo, sempre deu força para que se dedicasse à música. Sua mãe era empregada doméstica e foi a patroa dela que não só ajudou a criá-lo como também apostou no talento dele. “Ela acreditou, ou melhor, criou a história de que eu cantava. As visitas chegavam na sala e certa hora ela dizia: ‘Toninho canta muito bem, você já viu? Canta uma música, Toninho’. Foi ela que me estimulou a me dedicar à música, às artes”, lembra Toni, hoje com 54 anos.

Por isso mesmo, Toni não tem dúvidas do que mais curte como técnico do “The Voice+”. “Costumo dizer que a parte mais legal do jogo não é virar a cadeira, mas estar aqui, no grande momento de gala da sua vida, da sua história, da sua música, da sua representação, em que você consegue se expressar para milhões de pessoas por minuto”, defende. Mesmo assim, é claro que há fatores que fazem com que ele aperte o botão e queira determinados participantes em sua equipe. “O que eu acho mais interessante para virar a cadeira é sentir alguma coisa drástica: ou que a pessoa está se divertindo muito, ou que está sentindo muito, ‘sangrando’ muito”, explica.

A competição é dividida em etapas e, com isso, é preciso que os aspirantes ao título de melhor voz se dediquem verdadeiramente em cada uma delas. Por isso, Toni faz questão de deixar claro que entrar em um time não deve deixar ninguém na zona de conforto.

“Girar a cadeira é apenas 10% da adrenalina do jogo. É preciso ficar calmo, fazer o que sabe fazer, tentar ser o mais simples, sem ser simplório”, pontua. Com sua equipe inicial já formada, Toni garante que os telespectadores devem se encantar com seus “pupilos”.

“São artistas com muita personalidade e muita expressão, pessoas versáteis, com grandes vozes”, gaba-se, dizendo que seu lema ali é o “amor máximo”. “Não se prende nem se pressiona cantores, eles precisam estar com o corpo sob controle. Se você não cuidar da garganta antes de cantar, se estiver triste ou se alguém falar com você sem gentileza, aquilo pode acabar com a sua performance”, analisa.