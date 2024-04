Tomorrowland Brasil confirma nova edição em outubro; veja datas e como comprar ingressos

O Tomorrowland Brasil, maior evento de música eletrônica do mundo, confirmou a data de uma nova edição no País: será nos dias 11, 12 e 13 de outubro, no Parque Maeda, em Itu, interior do estado de São Paulo.

O anúncio foi feito em evento nesta terça-feira, 9, na Sala São Paulo, reunindo os organizadores do festival no Brasil em parceria com o Governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura de Itu.

O pré-registro dos ingressos começa no dia 10 de abril, enquanto a venda geral será a partir de 2 de maio, ambas pelo site oficial do Tomorrowland Brasil . O line-up será anunciado em breve.

“O Tomorrowland não apenas oferece uma experiência musical inesquecível, mas também contribui para o desenvolvimento de um hub de projetos e arranjos criativos no interior do Estado. Ações assim trazem benefícios para a cultura, a coesão social e o desenvolvimento econômico não apenas para a região, mas a nível nacional”, disse a secretária de Estado da Cultura, Economia e Indústria Criativas, Marília Marton.

O DJ Alok, única atração confirmada até o momento, também compôs a mesa de convidados do evento e ressaltou pontos importantes para a cena da música eletrônica no Brasil. “O Tomorrowland traz uma renovação da cena eletrônica para o mundo. Da mesma forma que temos um comprometimento do festival para os próximos anos, temos uma renovação da nossa cena junto com isso. E é importante que esse comprometimento e investimento na infraestrutura e mobilidade não fique somente nesta gestão, mas que isso perpetue ao longo de gerações”, afirma o artista.

Tomorrowland Brasil

– Quando: 11, 12 e 13 de outubro de 2024, das 13h à 1h

– Onde: Parque Maeda – Rod. Dep. Archimedes Lammoglia – Km 18, Itu/SP

– Pré registro: De10 de abril, às 10h, até 1º de maio, às 10h – Horário de Brasília

– Venda geral dos ingressos: A partir de 2 de maio, às 10h – Horário de Brasília