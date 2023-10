Tomorrowland Brasil começa em Itu e marca seu retorno após um hiato de sete anos

O Tomorrowland Brasil marca seu retorno em 2023 após um hiato de sete anos. O evento começou para o público geral no período da tarde desta quinta-feira, 12, em Itu, São Paulo, no Parque Maeda, e segue até o dia 14 de outubro, com o tema “The Reflection of Love – Chapter II”.

Embora todas as entradas para o festival tenham sido vendidas, os aficionados por música eletrônica poderão acompanhar as performances de DJs renomados, como Tiësto, Martin Garrix e Alok.

A transmissão ao vivo será feita pelo Globoplay a partir das 18h40 (de Brasília), também para não assinantes da plataforma, e pelo Multishow começando às 21h40.

Confira a programação completa com o line-up do festival:

12 de outubro

Mainstage

14h: Malifoo

15h30: Ashibah

16h30: Henri PFR

17h35: Öwnboss

18h40: MATTN

19h40: Sunnery James & Ryan Marciano

20h40: Amber Broos

21h45: Afrojack

22h50: Kölsch

23h50: Martin Garrix

0h50: TiëSto

Tulip

15h: Scorsi

16h30: Urbandawn

18h: Nostalgix

19h: DJ Marky

20h: Andromedik

21h: Barely Alive B2B Kompany

22h: Jessica Audiffred

23h: Netsky

0h: NGHTMRE

Youphoria

15h: Zac

17h: Fancy Inc

18h: Scorz

19h: Aname

20h: Miss Monique

21h30: Gui Boratto

23h: Franky Wah

0h30: Joris Voorn

CORE

14h: Davis

15h30: Trajano

17h: Dana Montana

18h30: Badsista

20h: DJ BORING

22h: TSHA

0h: Nina Kraviz

Essence by Becks

14h: Waltervelt B2B Silvio Soul

16h: Eli Iwasa B2B Valentina Luz

18h: Anderson Noise B2B Renato Ratier

20h: Alex Stein B2B Victor Ruiz

22h: Nicole Moudaber B2B Layton Giordani

0h: ANNA B2B Ida Engberg

13 de outubro

Mainstage

14h: Jessica Brankka

15h30: KVSH

16h30: Carola

17h35: Cat Dealers

18h40: B Jones

19h40: Nervo

20h40: ANNA

21h45: Vintage Culture

22h50: Sebastian Ingrosso

23h50: Dimitri Vegas & Like Mike

0h50: Steve Aoki

Tulip

15h: Fernanda Pistelli

16h: Aura Vortex

17h: Freedom Fighters

18h: Liquid Soul

19h: Chapeleiro

20h: Blastoyz

21h: Coone

22h: MANDY

23h: Da Tweekaz

0h: Sub Zero Project

Youphoria

15h: Doozie

16h: DJ Glen

17h: Jord

18h: Meca

19h: Liu

20h: Chemical Surf

21h: Pretty Pink

22h: Öwnboss

23h: Lost Frequencies

0h: Bakermat

1h: Acraze

CORE

14h: Due

15h30: Mila Journée

17h: Capoon

18h30: Dino Lenny

20h: Jaguar

22h: Skepta

0h: me

Essence by Becks

14h: Beltran

15h30: Gabe

17h: Layla Benitez

18h30: Francis Mercier

20h: Korolova

22h: Gordo

0h: Purple Disco Machine

14 de outubro

Mainstage

14h: Aline Rocha

15h30: Vicotr Lou

16h30: Bhaskar

17h35: Yves V

18h40: Deorro

19h40: John Newman

20h40: Don Diablo

21h45: Lost Frequencies

22h50: Paul Kalkbrenner

23h50: Steve Agnello

0h50: Alok

Tulip

15h: Acid Asian

16h: Tessuto

17h30: KENYA20HZ

19h: Sara Landry

20h30: Patrick Mason

22h30: Indira Paganotto

0h: Héctor Oaks

Youphoria

15h: Pontifexx

16h: INNDRIVE

17h: Bruno Martini

18h: Sevenn

19h: Azteck B2B Diego Miranda

20h: Vinne

21h: Dubdogz

22h: Felix Jehn

23h: Bassjackers

0h: Dimitri Vegas & Like Mike

1h: Brennan Heart

CORE

14h: Jackson

15h30: RHR

17h: CESRV

18h30: Antdot B2B Maz

20h: Sofia Kourtesis

22h: Brina Knauss

0h: Vintage Culture B2B ANNA

Essence by Becks

14h: Bigfett

16h: BINARYH

18h: Bora Uzer

20h: Like Mike

22h: Fideles

0h: Mind Against