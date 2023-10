Tomorrowland Brasil 2023: shows desta sexta-feira são cancelados após chuva

Os shows que aconteceriam nesta sexta-feira, 13, no Tomorrowland Brasil foram cancelados. O anúncio foi feito nas redes sociais do festival que acontece em Itu, São Paulo.

Segundo comunicado, a chuva desta quinta-feira, 12, causou grande danificação na estrutura do evento. A programação de apresentações do sábado segue confirmada.

“Prezados visitantes, devido aos fortes temporais, chuvas e alagamentos durante o dia de ontem, as áreas internas do Tomorrowland, estacionamentos e vias de acesso estão muito danificadas. Em função desses acontecimentos, anunciamos a não realização do festival na data de hoje, sexta-feira, 13 de outubro”, informou a equipe do festival em nota.

“Estamos trabalhando fortemente para garantir que tenhamos as condições necessárias para recebê-los com segurança. Amanhã, sábado, 14 de outubro, o Tomorrowland Brasil volta a abrir as portas. Para os visitantes do DreamVille, teremos uma programação especial com a abertura do The Gathering Stage. Informações sobre reembolso serão divulgadas em breve”.

‘Tomorrowlama’

Sete anos após a última edição no Brasil, o retorno do festival nesta quinta-feira, 12, foi marcado pela intensa chuva e muita lama, o que dificultou que o público transitasse pelos palcos. No Twitter, o primeiro dia foi apelidado como “Tomorrowlama”.

“Tomorrowland Brasil foi um desastre hoje: lama, filas enormes para comprar bebida, certos pontos sem possibilidade de passar por mal planejamento. Só os palcos e música salvam o festival”, relatou um internauta na rede social.

Para além da dificuldade de locomoção do público, que precisava se segurar uns nos outros ou em muros para não escorregar, as vias de acesso e o acampamento, onde grande parte das pessoas se alojaram, também foram prejudicadas.

Quem iria tocar?

Steve Aoki seria a atração principal desta sexta-feira. Outros grandes nomes que se apresentariam no segundo dia de evento seriam: KVSH, Vintage Culture, Cat Dealers e mais. Veja o line-up cancelado:

Mainstage

14h: Jessica Brankka

15h30: KVSH

16h30: Carola

17h35: Cat Dealers

18h40: B Jones

19h40: Nervo

20h40: ANNA

21h45: Vintage Culture

22h50: Sebastian Ingrosso

23h50: Dimitri Vegas & Like Mike

00h50: Steve Aoki

Tulip

15h: Fernanda Pistelli

16h: Aura Vortex

17h: Freedom Fighters

18h: Liquid Soul

19h: Chapeleiro

20h: Blastoyz

21h: Coone

22h: MANDY

23h: Da Tweekaz

00h: Sub Zero Project

Youphoria

15h: Doozie

16h: DJ Glen

17h: Jord

18h: Meca

19h: Liu

20h: Chemical Surf

21h: Pretty Pink

22h: Öwnboss

23h: Lost Frequencies

00h: Bakermat

01h: Acraze

CORE

14h: Due

15h30: Mila Journée

17h: Capoon

18h30: Dino Lenny

20h: Jaguar

22h: Skepta

00h: Âme

Essence by Becks

14h: Beltran

15h30: Gabe

17h: Layla Benitez

18h30: Francis Mercier

20h: Korolova

22h: Gordo

00h: Purple Disco Machine