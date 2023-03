Tom Hanks é o Pior Ator no Framboesa de Ouro

Depois de mais de quatro décadas parodiando o Oscar ao eleger os piores do ano, o Framboesa de Ouro decidiu oferecer um prêmio a si mesmo neste ano como pior atriz do ano, segundo a lista divulgada neste sábado, 11. Foi uma forma diferente de tentar se desculpar depois que Ryan Kiera Armstrong, de 12 anos, foi indicada para a categoria de pior atriz na premiação deste ano.

“Após o erro de nomear alguém que não deveria ter sido considerado, a organização foi submetida ao liquidificador do mundo cibernético”, disseram os responsáveis pelo prêmio, em um comunicado. “Eles se desculparam publicamente com a atriz, mudaram a regra que agora proíbe indicação de menores de 18 anos e se colocaram no lugar dela na votação – e venceram com uma vitória esmagadora.”

“Os Razzies, pela primeira vez em sua história, ganharam um Razzie (como o prêmio é conhecido)”, disse Razz Berry, criador do prêmio que, apesar da mancada e da tentativa de livrar a cara, continuou com sua habitual verve em escolher os piores do ano – a lista de “vencedores” sempre é divulgada um dia antes da cerimônia do Oscar, que acontece neste domingo, 12, em Los Angeles.

Ao contrário de anos anteriores, em que conseguia ser entregue em cerimônias presenciais muitas vezes constrangedoras, o Framboesa divulgou, neste ano, seus escolhidos por comunicado. O destaque desta vez foi para Tom Hanks que, por seu papel em Elvis, foi tanto o pior coadjuvante como levou o prêmio de pior combinação de tela, graças à sua maquiagem que caprichou no látex. “Ele foi longe demais como coronel Tom Parker no excelente filme biográfico”, disseram os organizadores.

Outro filme biográfico, “o misógino, lascivo e falacioso” Blonde, que explora “descaradamente a memória da falecida Marilyn Monroe”, foi eleito duplamente: Pior Longa e Pior Roteiro, escrito pelo diretor do filme, Andrew Dominik.

Já Morbius, “o vazio filme de vampiros da Marvel”, saiu “vitorioso” em duas categorias: Jared Leto como Pior Ator e Adria Arjona como Pior Atriz Coadjuvante.

E a “recriação sem sentido e sem alma da Disney” de Pinóquio foi escolhida como Pior Remaked o ano.

Já dois amigos que dividiram a direção da comédia “sem graça” Tenha um Bom Luto, Colson Baker e Mod Sun, dividiram o prêmio de Pior Diretor.

E o Prêmio Redentor, concedido a um ex-candidato ao Razzie, “que recuperou suas asas e emergiu do inferno do Razzie”, foi para o indicado a Pior Ator em 2004 (e favorito a Melhor Ator em 2022 no Oscar) Colin Farrell por seu trabalho “impecável” em Os Banshees de Inisherin. Ele derrotou Mark Whalberg em Luta pela Fé – A História do Padre Stu, e Val Kilmer por seu documentário da Netflix, Val.

Veja a lista completa

Pior Filme

Blonde

Pior Ator

Jared Leto, por/ Morbius

Pior Atriz

Os organizadores do Razzies, pela nomeação de uma menor para o prêmio

Prêmio Redentor

Colin Farrell (de nomeado a pior ator em 2004 a forte candidato a melhor ator do Oscar em 2022)

Pior ator coadjuvante

Tom Hanks, por Elvis

Pior atriz coadjuvante

Adria Arjona, por Morbius

Pior Combinação na Tela

Tom Hanks e sua máscara de látex e o ridículo sotaque, por Elvis

Pior Remake

Pinóquio (da Disney, não da Guillermo Del Toro))

Piores Diretores

Colson Baker e Mod Sun, por Tenha um Bom Luto

Pior Roteiro

Blonde, escrito por Andrew Dominik