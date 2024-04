‘Todo Mundo Odeia o Chris’: Vincent Martella explica a relação com Tyler James Williams

O ator americano Vincent Martella, que interpreta Greg na série de comédia ‘Todo Mundo Odeia o Chris’, está de passagem pelo Brasil. Ele desembarcou no país pela primeira vez na terça-feira, 16, e vem concedendo entrevistas para programas brasileiros. Na quarta-feira, 17, participou do programa ‘The Noite’, apresentado por Danilo Gentili.

No mesmo dia, foi ao ‘mesacast Inteligência LTDA’, onde explicou como é a sua relação com Tyler James Williams, o Chris da série.

Segundo Martella, os dois ainda são amigos. “Eu o conheço há 12 anos. A gente é amigo, se apoia e eu fico muito empolgado que as pessoas possam ver que ele é extremamente talentoso na série Abbott Elementary. Eu acho ele hilário”, disse o ator.

Quanto ao restante do elenco, Martella explicou que não os encontra com frequência, mas quando acontece “parece que o tempo nem passou e eu só desejo tudo de bom para todos”.

Na última vez em que encontrou Williams, Martella estava se mudando para um novo apartamento em Los Angeles. “Estava colocando as coisas na minha casa nova. Alguém começou a gritar comigo, me xingando no meio da rua. Eu virei para ver quem era e era o Tyler. Ele riu da minha cara e foi embora”, contou.

Veja o programa na íntegra:

O ator conquistou os fãs brasileiros ao postar declarações em seu Instagram e, depois de viralizar na rede social com uma camisa que dizia “Eu sou famoso no Brasil”, ganhou mais de 5 milhões de seguidores em poucas semanas. Atualmente, são 6,4 milhões.

Segundo Martella, a ideia da camisa veio de um colega de dublagem do desenho animado Phineas e Ferb, sucesso do Disney Channel. Ele viu comentários em português nas redes de Martella e fez a camisa para ele.

O mutirão dos fãs brasileiros na rede do americano começou com o objetivo de que Martella ultrapassasse a quantidade de seguidores de Williams.

O intérprete do Chris tem 2,4 milhões de seguidores no Instagram e já “alfinetou” o público que comenta as referências ao seriado em suas redes sociais durante uma propaganda. Ele também limitou seus comentários para os seguidores brasileiros no perfil.

Anteriormente, Martella havia anunciado que viria para o Brasil em julho, para participar da convenção Imagineland, em João Pessoa, Paraíba. Ele faz parte de uma espécie de batalha por popularidade no Brasil, empreendida por atores americanos.

Além de Martella, os atores Marlon Wayans, de As Branquelas, e Andrew McFarlane, de Eu, a Patroa e as Crianças também estão aproveitando a fama de seus trabalhos com os fãs brasileiros para gerar engajamento nas redes sociais.