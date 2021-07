‘Todo Mundo Odeia o Chris’: animação da série ganha produtor executivo

A tão aguardada animação do seriado Todo Mundo Odeia o Chris já tem um produtor executivo definido. De acordo com informações do site Deadline, Sanjay Shah foi o escolhido para a tarefa.

Ele deixa a função de produtor executivo em Central Park, da Apple TV+, para a produção da CBS Studios.

Shah também foi roteirista de O Rei do Pedaço, pela FOX.

Todo Mundo Odeia o Chris se passa no bairro de Bed-Stuy, no Brooklyn, em Nova York, e conta a história de vida de Chris Rock.

O artista também fará uma dobradinha na produção executiva com Sanjay Shah e deverá atuar como narrador da animação, assim como na série original.