Todas as versões de comunicação

Ivete Sangalo carrega um olhar bastante amplo sobre o significado da palavra artista. Cantora consagrada no meio musical brasileiro, a baiana de 49 anos sabe que pode ir além dos palcos e das performances em grandes shows. Por isso mesmo, Ivete nunca deixou passar oportunidades em sua trajetória. Após se arriscar como atriz e dubladora, ela dá mais um passo em direção aos programas de tevê. À frente do “The Masked Singer”, da Globo, a cantora busca firmar uma nova versão de si mesma diante das câmeras.

“Estou sempre procurando novas percepções de como me comunicar com o povo. Tem coisas na vida que precisamos ficar atentos. Se eu disser que cavei essas oportunidades, estarei sendo leviana. Esses convites vieram até mim. Estou encantada com essa descoberta como apresentadora. São os chamados de muitas possibilidades que existem na vida de um artista”, valoriza Ivete, que não pretende largar a porção cantora tão cedo. “Não acho que se faça necessário uma escolha. Sou muito feliz como cantora. Existe uma habilidade de condução da minha carreira que permite experimentar várias coisas”, completa.

À frente do “The Masked Singer”, da Globo, a cantora busca firmar uma nova versão de si mesma diante das câmeras – Foto: Divulgação / Globo

Ainda com um ritmo de agenda de shows bastante prejudicado em virtude da pandemia, Ivete tem aproveitado o período para mergulhar de vez na tevê. Além do “The Masked Singer”, ela também finalizou recentemente uma temporada especial do “Música Boa ao Vivo”, do Multishow. Na produção, ela promove os mais variados encontros musicais.

“É algo bem diferente do ‘Masked’. É um programa exclusivamente de música e apresentação. Eu canto, colegas cantam e a gente faz parcerias e performances. Uma delícia. No ‘Masked’, eu tenho a função de seguir um roteiro, orientar os jurados, lidar com a presença da plateia… Não atuo como cantora. Tenho uma condução mais forte. Estou aprendendo demais. É uma dinâmica que nunca tinha vivido e está sendo muito valioso”, confessa.

O projeto do “The Masked Singer Brasil” surgiu no caminho de Ivete há quase dois anos. Em São Paulo para um show de sua turnê, ela recebeu a visita da equipe da Endemol Shine Brasil em um hotel. Durante a conversa, a cantora buscou saber mais sobre o formato original sul-coreano até confirmar sua participação no projeto. Ao topar embarcar na produção, Ivete foi na contramão dos demais apresentadores do programa ao redor do mundo.

“Assim como os jurados, eu não quis saber quem eram os fantasiados. Nos outros países, os apresentadores sabem. Mas isso foi uma decisão minha. Eu queria ter a mesma perspectiva dos jurados e do público. Também queria ser impactada pela surpresa durante a revelação”, afirma.

Prestes a se despedir da primeira temporada, que termina terça, dia 19, Ivete ainda fica impressionada com as performances dos fantasiados a cada semana. Além de mostrarem habilidade vocal, os misteriosos participantes contam com apresentações grandiosas. “É um luxo que enche os olhos. Impossível ficar só focado na voz. Tudo mexe com alguma área da arte. Essa grandiosidade é proposital para nos confundir. Você viaja durante as performances”, aponta Ivete, que tem valorizado o comprometimento dos participantes.

“Claro que todo mundo quer vencer no final, mas todos também estão comprometidos em entregar algo divertido para o público. Trazer entretenimento em um momento tão difícil. Ninguém revelou nada. Todo mundo muito comprometido com a dinâmica da competição”, completa.

No meio do povo

A ideia de usar uma fantasia para ficar irreconhecível não era tão inédita para Ivete Sangalo. Antes mesmo de cogitar assumir a apresentação do “The Masked Singer Brasil”, a cantora colecionou bons momentos fantasiada no Carnaval de Salvador. Há alguns anos, ela se fantasiou de palhaça da cabeça aos pés e curtiu a folia no circuito Barra-Ondina sem seguranças, no meio dos pipocas.

“Acho que já era um aviso do universo (risos). Foi delicioso e em nenhum momento fui reconhecida. Na primeira hora, eu estava bem tensa e achava que iam me reconhecer. Mas o meu marido me acalmou e depois foi só folia”, relembra.

Ainda assim, Ivete teria dificuldades para participar como uma das mascaradas do programa. Caso topasse o desafio, a cantora já teria uma fantasia para chamar de sua. “Eu ia querer ser o Monstro. Ele é estranho, mas é fofo, né? Acho que daria muitas performances diferentes. Mas acho que eu não saberia o que cantar. Isso ia ser minha maior dificuldade”, aponta.

Instantâneas

# A produção Iessi Entertainment, fundada por Ivete Sangalo, também está envolvida na produção do “The Masked Singer Brasil” com a Endemol Shine Brasil e a Universal Music. “Estou muito orgulhosa dessa parceria”, valoriza.

# Hoje, dia 17, a Globo exibe um especial com os melhores momentos da competição antes da grande final.

# Em 2012, Ivete integrou o elenco do remake da novela “Gabriela”, em que viveu a cafetina Maria Machadão.

# A cantora reúne mais de 30 milhões de seguidores no Instagram.