Toby Keith, estrela da música country dos EUA, morre aos 62 anos

Estrela da música country americana que cantou Shouldve Been a Cowboy, Toby Keith morreu aos 62 anos nesta segunda-feira, 5. O artista foi diagnosticado com câncer de estômago em 2022. A notícia foi divulgada no Instagram do cantor. “Toby Keith faleceu pacificamente na noite passada, 5 de fevereiro, cercado por sua família. Ele lutou com graça e coragem. Por favor, respeitem a privacidade de sua família neste momento”, diz o comunicado.

Keith atuou no meio musical por mais de 30 anos e lançou seu primeiro álbum em 1993. Em sua carreira, lançou 24 álbuns de estúdio, sendo um dos nomes mais prestigiados dentro do country americano.

O cantor passou pela Billboard Hot Country Songs com 61 singles. Shouldve Been A Cowboy, I Wanna Talk About Me e Beer For My Horses foram alguns de seus maiores sucessos.

Mesmo após ser diagnosticado com câncer no estômago, o cantor seguiu realizando shows. Em setembro do ano passado, ele se apresentou no Peoples Choice Awards.