Cultura ‘Tô de Graça’ chega à 6ª temporada com filhos saindo da casa da mãe

O Tô de Graça estreia sua 6ª temporada nesta segunda-feira, 27, no Multishow. Nos novos episódios do humorístico, os filhos de Graça, protagonista vivida por Rodrigo SantAnna, saem de casa para viver sozinhos e experienciar o mundo.

“O programa fica cada vez mais engraçado e divertido. E não é só porque eu estou no elenco, não. Eu me diverti muito nos bastidores. A nossa conexão foi demais”, diz Ellen Rocche ao Estadão.

Ellen interpreta Jamile, que é a nova namorada do Canário, personagem de Jorge Maya. “O que eu posso adiantar é que ela é uma personagem fofa, uma menina meiga. Só que muito fofoqueira”, conta.

“Então, ela cria aquele telefone sem fio, mas passa a fofoca toda errada. Fica bisbilhotando a vida da Graça, dos filhos, se intromete e faz uma confusão.”

Nessa nova temporada, seguem no elenco André Mattos (Moreira), Andy Gercker (Maico), Dhu Moraes (Geralda), Edmilson Barros (Pará), Eliezer Mota (Moacir), Estevam Nabote (Pablo), Evelyn Castro (Marraia), Gerson Barreto (Frávio), Gracyanne Barbosa (Sonaira), Isabelle Marques (Briti) e Lindsay Paulino (Vilso).

Além disso, novos personagens chegam para fazer participações especiais na temporada. Entre eles, está o ator Guilherme Leicam que será o dentista Ronaldo.

“Ele chega no bairro trazendo muitos sorrisos e dinâmicas importantes no desenrolar dos episódios com a própria Graça”, conta Guilherme. “Uma coisa eu garanto: boas risadas.”

Milton Cunha também participa da nova temporada. “Meu personagem é um carnavalesco muito doido, que cai no conto do vigário da dona Graça. Ele sonha com uma pousada chiquérrima à beira-mar e vai cair na comunidade”, relata.

“É uma bicha que se quer tão glamurosa, tão sofisticada, e dá de cara com uma louca. É um encontro de dois mundos. E todas as confusões são cometidas em nome desse encontro louco. É engraçado. É nonsense”, completa.

Segundo Milton, o personagem no início se espanta com os moradores, mas logo entregar ser igual a eles. “E termina nessa grande alegria, em uma confraternização do povão.”

Anselmo Vasconcellos, George Sauma, Tadeu Mello e Solange Gomes também fazem participação especial no programa. Os episódios serão exibidos de segunda a sexta-feira, às 22h30, no Multishow.

Os personagens do Tô de Graça devem sair das telinhas para as telonas em breve. O primeiro filme do programa está sendo produzido e, segundo o Multishow, será lançado em breve. No entanto, ainda não foi divulgada a data.