Títulos aguardados chegam às plataformas de streaming em dezembro

Confira quatro obras para maratonar no próximo mês

“Berlim” mostra um assalto coordenado pelo amado personagem homônimo de “La Casa de Papel” – Foto: Tamara Arranz/Netflix

Mais um mês prestes a iniciar, e mais séries e filmes para maratonar. A chegada de dezembro traz títulos aguardados pelo público das plataformas de streaming. São estreias do spin-off de um seriado renomado, a continuação da história da realeza britânica, remake de uma obra infantojuvenil e um filme com nomes gigantes de Hollywood no elenco.

A estreia de “Berlim”, na Netflix, é aguardada pelos fãs da série “La Casa de Papel”, encerrada em 2021. Pedro Alonso volta ao papel do ladrão que fez sucesso entre o público para uma nova história de assalto, ou melhor, “antiga”.

Além disso, outra estreia também aguardada pelo público é a última parte do fim de “The Crown”, a série que percorre a vida da Rainha Elizabeth II dos anos 1940 até a atualidade. A obra dramatiza o passar dos anos de governança, intrigas pessoais, romances e rivalidades políticas que moldaram o século XX. Confira quatro estreias do mês de dezembro e em qual streaming assistir.

“O Mundo Depois de Nós”

8 de dezembro (Netflix)

O Mundo Depois de Nós é um thriller apocalíptico com nomes como Julia Roberts no elenco – Foto: Jojo Whilden/Netflix

Neste longa de suspense apocalíptico do premiado roteirista e diretor Sam Esmail (Mr. Robot), Amanda (Julia Roberts) e o marido Clay (Ethan Hawke) alugam uma casa luxuosa para passar o fim de semana com os filhos, Archie (Charlie Evans) e Rose (Farrah Mackenzie).

Mas as férias da família são abaladas quando dois desconhecidos — G. H. (Mahershala Ali) e a filha Ruth (Myha’la Herrold) — aparecem à noite, falando sobre um misterioso ataque cibernético e buscando refúgio na casa que alegam ser deles. As duas famílias precisam enfrentar um desastre iminente que fica mais assustador a cada minuto, obrigando todos a encontrarem seu lugar neste mundo em colapso.

Última parte de “The Crown”

14 de dezembro (Netflix)

A última parte da séria The Crown estreia dia 14 – Foto: Justin Downing/Netflix

A princesa Diana e Dodi Al Fayed começam um relacionamento. Um passeio de carro tem consequências terríveis.

Após a morte da mãe, o príncipe William tenta voltar à vida normal no Eton, enquanto a monarquia enfrenta a opinião pública. Chegando ao Jubileu de Ouro, a rainha reflete sobre o futuro da monarquia, com o casamento de Charles e Camilla, e o início de um novo conto de fadas na realeza: a relação de William e Kate.

“Percy Jackson e os Olimpianos”

20 de dezembro (Disney+)

A obra “Percy Jacson e os Olimpianos” ganha um remake, desta vez em série – Foto: David Bukach

Baseado na série de livros infantojuvenis do premiado autor Rick Riordan, “Percy Jackson e os Olimpianos” ganhou um remake, desta vez em série. Percy Jackson está em uma missão perigosa. Superando monstros e deuses indecisos, ele deve viajar pela América para devolver o raio de Zeus e parar uma guerra total.

Depois de perder sua mãe, Percy é abrigado no Acampamento Meio-Sangue, um santuário para crianças semideuses. Ele deve provar a si mesmo e confrontar suas origens quando descobrir que também é um semideus, e partirá para os perigos de perseguir inimigos.

Com a ajuda de seus companheiros de missão Annabeth e Grover, a jornada de Percy o levará mais perto das respostas que ele procura: como se encaixar em um mundo onde ele se sente deslocado, se ele um dia verá sua mãe novamente e se ele pode descobrir quem ele está destinado a ser.

“Berlim”

29 de dezembro (Netflix)

Nos tempos áureos que antecedem os acontecimentos de “La Casa de Papel”, Berlim e um grupo genial se encontram em Paris para planejar um de seus assaltos mais ambiciosos: roubar 44 milhões de euros em joias em uma noite. A história desta série antecede ao roubo da Casa da Moeda da Espanha.