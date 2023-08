Titãs Encontro: banda anuncia mais um show em São Paulo

Para quem não conseguiu garantir o ingresso para prestigiar o revival dos Titãs, a sua chance é agora. A turnê Titãs Encontro ganhou mais uma apresentação em São Paulo, no dia 22 de dezembro. A apresentação será no Allianz Parque e os ingressos já estão à venda no site oficial da turnê .

Com cinco datas no total, a turnê Encontro é a primeira vez, em 30 anos, em que os sete integrantes originais do grupo se reúnem em um projeto como esse.

Além de Arnaldo Antunes, Nando Reis, Branco Mello, Sérgio Britto, Tony Bellotto, Charles Gavin e Paulo Miklos, os shows contarão com a participação do guitarrista e produtor Liminha e da cantora Alice Fromer, filha do ex-integrante Marcelo Fromer, morto em 2001, que foi convidada para representar o pai.