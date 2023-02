Titãs anuncia show em Ribeirão Preto e terceira data em SP

Turnê reúne todos que já fizeram parte do grupo - Foto: Bob Wolfenson

Após esgotar as vendas de dois shows no Allianz Parque, na capital paulista, a turnê “Titãs Encontro – Todos Ao Mesmo Tempo Agora” anunciou uma terceira data no estádio e incluiu Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

O novo show na capital paulista será em 18 de junho, somando-se às apresentações já previstas para 16 e 17 de junho (ambas esgotadas). Os ingressos custam entre R$ 45 e R$ 380. No dia 30 de junho, a banda se apresenta na Feapam, em Ribeirão Preto. Os ingressos custam entre R$ 90 e R$ 280. As vendas para as novas datas já começaram.

Além de São Paulo e Ribeirão Preto, a turnê “Titãs Encontro” também incluiu Manaus, Belém, Aracaju, João Pessoa, Goiânia e Vitória, assim como uma data extra em Belo Horizonte.

A turnê “Titãs Encontro – Todos Ao Mesmo Tempo Agora” reúne Arnaldo Antunes, Branco Mello, Charles Gavin, Nando Reis, Paulo Miklos, Sérgio Britto e Tony Bellotto. O repertório terá hits das fases em que se apresentavam com todos os integrantes originais, com canções interpretadas pelos diferentes vocalistas da banda, resgatando a potência que o grupo tem em grandes arenas.

O projeto histórico, que revisita o trabalho reconhecido de todos os artistas ao longo das últimas quatro décadas, também tem como proposta unir diferentes públicos – tanto os que acompanharam os shows quanto aqueles que verão os sete artistas juntos pela primeira vez nos palcos.

“Toda a mobilização do público desde que anunciamos as primeiras datas da turnê só mostra o quanto estamos com vontade de vê-los novamente fazendo rock juntos. Estamos ansiosos para dividir a emoção que só a música pode proporcionar com os fãs de diferentes lugares do Brasil”, afirma Gustavo Luveira, CMO da 30E, idealizadora do projeto.

SURPRESA

A formação atual, que tem Sergio Britto, Branco Mello e Tony Bellotto, veio em dezembro para Paulínia com o show dos 40 anos de estrada da banda. Em entrevista ao LIBERAL, Britto celebrou o sucesso da turnê “Titãs Encontro”.

“Esperávamos uma grande procura porque é uma solicitação que vinha sendo feita pelos fãs há muito tempo. Mas não esperávamos que fosse tão grande quanto o que aconteceu. Para nós, foi uma grata surpresa ver que nosso trabalho deixou uma marca emocional para as pessoas. Será um show muito bacana para quem for ver e para nós também”, disse Britto na ocasião.