‘Tínhamos tantos planos para tantos anos’, diz viúvo de Paulo Gustavo em missa

A missa de sétimo dia de Paulo Gustavo contou com um discurso emocionante de Thales Bretas, viúvo do humorista. A cerimônia aconteceu na noite de ontem, 11, no Santuário do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.

O médico falou sobre as expectativas que o casal tinha para o futuro, a diferença de personalidade dos dois e os filhos, Gael e Romeu, que vão fazer dois anos em agosto. A missa foi transmitida ao vivo no Multishow e na Globoplay, que esteve com sinal aberto para quem não era assinante.

“O amor é transformador e o nosso não só me evoluiu para sempre como alcançou milhares de famílias, com o exemplo de tolerância, respeito e união. Que sorte a minha viver um amor tão lindo, verdadeiro e correspondido, mesmo que por pouco tempo. Tínhamos tantos planos para tantos anos, acho que é para além dessa nossa encarnação”, iniciou Thales.

“Nossas diferenças eram muitas, o que me fez pensar, a princípio, que o nosso namoro era improvável. Ele Beyoncé, eu Marisa Monte. Ele barulho, eu silêncio. Ele fala, eu escuta. Ele agito, eu serenidade. Mas, com o tempo, vi que essas diferenças só se somavam e, com isso, cada um de nós se tornava uma pessoa melhor”, completou o viúvo.

Sobre os bebês do casal, o dermatologista disse: “Depois da soma, veio a multiplicação, com as duas maiores alegrias: Gael e Romeu, que prometo cuidar para sempre e transmitir tudo o que aprendi com papai Paulo. Generosidade, compaixão e amizade. Esses valores são seus maiores legados e se eternizarão nos frutos do nosso amor”.

Paulo Gustavo morreu na última terça-feira, 4, aos 42 anos, vítima do coronavírus. Ele estava internado desde o dia 13 de março, no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, e fazia uso de um “pulmão artificial”, o tratamento de Oxigenação por Membrana Extracorpórea (ECMO).