Tiktoker que mostrava luta contra o câncer morre aos 20 anos

O espanhol Carlos Sarriá, conhecido como Charlie por seus 3,8 milhões de seguidores no TikTok, morreu aos 20 anos vítima de câncer, no último final de semana. O jovem chegou a postar uma mensagem de despedida no Instagram: “Adeus, filhos da mãe, nos vemos na vida após a morte”.

Em 2018, Charlie foi diagnosticado com Sarcoma de Ewing, um tipo raro de câncer que atinge ossos e tecido mole ao redor dos ossos. Desde então, ele resolveu começar a compartilhar a sua rotina com os internautas.

O tiktoker adotou o bom humor para falar sobre a doença e, assim, conquistou a simpatia de muitos. O jovem também compartilhava conteúdo educativo e mostrava detalhes do tratamento com otimismo.

Na música A Summer Without You, de Bad Bunny, aparece uma imagem de Charlie se despedindo de seus seguidores. “Ninguém estava pronto para uma despedida”, canta Bunny em um trecho da canção.

Na última segunda-feira, 22, os parentes do espanhol compartilharam a notícia através das próprias redes sociais do rapaz. Em apenas 12 horas, sua despedida no TikTok somou mais de 20 milhões de visualizações; e no Instagram, a mensagem “Adeus, filhos da mãe, nos vemos na vida após a morte (Charlie, 2002-2022)”, mais de 2,5 milhões.

Desde que foi diagnosticado com a doença, o tiktoker teve uma série de recaídas. Em maio passado, ele descobriu um tumor com metástases no alto da cabeça.

“Não tenho vergonha de contar o que acontece comigo. Então resolvi me expor para combater a desinformação e os boatos em torno da morte”, confessou Charlie em entrevista, este ano, na mídia juvenil Yasss.