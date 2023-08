Cultura TikToker de 18 anos é hospitalizado após cair de penhasco em rochas de lava quente no Havaí

O tiktoker norte-americano Caleb Coffee, de 18 anos, está hospitalizado após cair de um penhasco de 20 metros no Havaí, nos Estados Unidos, em meio a um leito de rochas de lava quente.

Conforme informado pelo pai do jovem, Jason Coffee, em uma publicação no Instagram, ele está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Nas imagens é possível ver que Caleb sofreu diversas fraturas no corpo aqui .

O jovem é conhecido no TikTok por mostrar suas viagens e aventuras ao ar livre, além de momentos com sua família. Ele tem cerca de 11 milhões de seguidores na rede social.

O seu pai e a sua irmã, Peyton, também são influenciadores digitais. Em outra publicação, Peyton explicou que Caleb “estava em uma caminhada com alguns dos seus amigos”, quando escorregou e caiu do penhasco.

Ela também disse que o irmão não tem plano de saúde e não pode arcar com os custos do tratamento, por isso a família iniciou uma “vaquinha” online no site GoFundMe para buscar ajuda financeira. Até o momento desta publicação, ele já tinha arrecadado pouco mais de 17 mil dólares, cerca de R$ 85,8 mil reais (a meta da família é de 100 mil dólares).

Na madrugada desta sexta-feira, 18, o próprio Caleb publicou um vídeo em seu perfil no TikTok atualizando seu estado de saúde e agradecendo aos fãs pelas preces e pelo apoio.

“Olá a todos, queria agradecer todo mundo que está tentando ajudar ou me apoiar nesse momento. Uma pequena atualização: acabei de descobrir que meu pescoço e coluna não estão quebrados, então muito obrigada a Deus, e só quero que todos que estão me ajudando saibam que estou dando o meu melhor para ficar bem”, disse.