TikTok aperta o cerco contra lives de NPC por ‘ações repetitivas’

O TikTok está limitando o alcance das famosas lives de NPC na plataforma, relataram alguns usuários. As transmissões, que trazem pessoas caracterizadas de personagens de videogame falando frases prontas, viralizou nas redes sociais nas últimas semanas e tem arrastado uma multidão de fãs e haters pela internet.

Desde o início de setembro, as lives têm se tornado cada vez mais comuns na rede de vídeos – e alguns produtores de conteúdo têm conseguido monetizar na casa das dezenas de milhares de reais com o público que assiste e paga para que o personagem faça alguma coisa específica na Live.

Mas essas transmissões podem estar perdendo força. De acordo com alguns usuários, a empresa tem diminuído o alcance dessas lives, ou seja, a distribuição tem sido feita para menos perfis no TikTok. Ainda, a empresa estaria tirando esses vídeos da página principal “Para Você”, principal forma de acesso a conteúdos no app. Assim, as lives só seriam encontradas se o usuário já segue o perfil que está transmitindo ou por um link específico.

Segundo relatos, ao iniciar uma transmissão do tema, o TikTok mostra uma mensagem informando que a visibilidade da live será restrita.

“Sua live não pode ser recomendada e será restrita nos resultados de busca, porque ela pode apresentar conteúdo que envolve ações muito repetitivas, não autênticas ou degradantes para induzir os espectadores a enviarem Presentes. Isso está alinhado com as normas de qualificação do feed Para Você conforme nossas Diretrizes da Comunidade”, diz a notificação.

A reportagem entrou em contato com o TikTok, mas a empresa ainda não respondeu sobre o assunto.

Febre nas redes

A sigla NPC vem do mundo dos games e significa “Non Playable Character” (“personagem não jogável”, em tradução livre). Isso é, são aqueles personagens de jogos que aparecem durante a história, mas que não são controláveis. Eles podem simplesmente ficar parados ou andando, apenas compondo o cenário do game, ou serem mais ativos na narrativa – por exemplo, passando uma missão, dando dicas ou vendendo suprimentos.

Uma característica desses personagens, na grande maioria dos jogos, é a repetição de frases ou gestos várias vezes, especialmente se o jogador não aciona nenhum tipo de comando para o personagem controlado em relação ao NPC.

Nas lives do TikTok, portanto, os criadores de conteúdo imitam esses movimentos repetidos e dizem frases prontas diversas vezes. É como uma extensão de um cosplay – em que os fãs se vestem como seus personagens favoritos -, mas no caso da transmissão ao vivo, especialmente após essa recente popularização, o foco não é tanto a caracterização (com peruca, roupa ou maquiagem, por exemplo), mas sim a reprodução deste estereótipo dos jogos.