Tiago Leifert fala sobre piora da pandemia, após comentários de Sarah no BBB

No pior dia da pandemia, os participantes do Big Brother Brasil 21 receberam, pela primeira vez neste ano, informações sobre a situação do País. O Brasil registrou 3.158 mortes por covid-19, na terça-feira, 23.

Confinados desde janeiro, os brothers não sabiam como estava a realidade da doença. Então, após algumas falas polêmicas de Sarah Andrade, ironizando a pandemia, Tiago Leifert fez um comunicado a todos os participantes.

“A segunda onda veio realmente muito pesada. Se vocês acham que melhorou, que vocês vão sair daí e vai estar tudo bem, não é o caso. A gente ainda tá no meio da pandemia. Eu sei que vocês olham as festas, as provas, e acham que está tudo bem, mas não tá tudo bem”, disse.

“A gente continua trabalhando da mesma forma do ano passado, com várias restrições, com álcool, lavando a mão, máscara o tempo inteiro. Então, assim, tá igual, tá até um pouco pior do que quando vocês entraram.”

Os competidores ficaram assustados com a declaração e preocupados com o estado de saúde de seus familiares. O apresentador do reality show da Globo os tranquilizou afirmando que todas as famílias estão bem. “Fiquem bem, a gente vai passar por tudo isso. Aí dentro vocês estão em um privilégio danado.”

Depois de conversar com os brothers, Leifert explicou para os telespectadores a situação, mas não mencionou o nome de Sarah: “Eles precisam saber, tinham algumas pessoas lá dentro com a impressão de que estava tudo bem, que estava melhorando. Estavam até fazendo algumas brincadeiras. Então agora a gente já deixou claro para eles que tem muita gente sim, doente. E você que está nos assistindo, se você puder, fique em casa, se cuida”.

Falas de Sarah sobre covid-19

Na semana passada, uma “brincadeira” de Sarah causou revolta nas redes sociais. Ela contou para Arthur que, quando recebeu uma ligação do programa, antes de entrar no reality, estava em uma festa.

“Quando me ligou para a entrevista, falou para mim: ‘Pandemia não existe pra você? Ninguém tá morrendo pra você?’. Oxi… e eu: ‘Eu não tô sentindo nada'”, declarou Sarah, rindo, durante festa de Fiuk na noite de quarta-feira, 17.

Ontem, antes do comunicado de Tiago, a sister também comentou que, para ela, os protocolos de segurança da doença eram uma “frescura”. “Eu fui para réveillon esse ano, uma frescura da p***. Toda hora chegava polícia, falando para ficar nas mesas, esse negócio de distanciamento, tinha que fazer teste antes.”

Após as críticas nas redes sociais, a equipe de Sarah se posicionou sobre os comentários: “Sarah errou muito em declarações sobre um assunto tão delicado e que afeta tristemente todos nós. Nós, como equipe, acreditamos que aqui fora ela entenderia a gravidade do que estamos vivendo e sabemos que sua atitude também será de se desculpar! Lamentamos as falas e pedimos desculpas a todas as vítimas e familiares.”