Tiago Leifert é anunciado como apresentador da CCXP Awards

Tiago Leifert será o apresentador da CCXP Awards. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 13, e o evento acontece nesta sexta-feira, 15.

A premiação homenageará os maiores nomes da cultura pop nacional e internacional. Para a primeira edição da CCXP Awards, Tiago diz estar ansioso e compartilhou a notícia em suas redes sociais.

Durante a premiação, o jornalista e fã de entretenimento geek irá chamar diversas personalidades ao palco para anunciar 20 vencedores, que serão anunciados em uma cerimônia exclusiva para convidados na Sala São Paulo.

A transmissão total do evento, que contará com Red Carpet, homenagens e shows, poderá ser conferida no site oficial da CCXP Awards, nos canais oficiais de vídeo da CCXP (Twitch e Youtube) e do Omelete (Youtube), e nos canais de streamers parceiros, como a presença do maior podcast do Brasil no Red Carpet, o Podpah.