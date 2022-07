Tiago Iorc volta aos palcos em nova turnê, mas sem show no Brasil

Tiago Iorc anunciou uma nova turnê neste sábado, 23. Em seu Instagram, o cantor prometeu uma “série limitada” de shows “intimistas”, com apresentações previstas em Portugal, Espanha e Inglaterra, entre 1º e 22 de outubro deste ano.

“Começou com um convite: Jorge Drexler me chamou pra participar de um show dele na Espanha. Do convite, nasceu a vontade… De estar no palco. De estar mais perto. De rever vocês”, escreveu.

Apesar de não ter nenhum show programado para seu país-natal, Tiago Iorc deixou uma insinuação no ar: “Onde vocês gostariam que eu fizesse show aqui no Brasil?”.

Em janeiro de 2018, o cantor anunciou uma pausa em sua carreira, retornando mais de um ano depois, em maio de 2019. A pandemia voltou a restringir suas apresentações – apesar de ter feito uma live – e afastá-lo dos holofotes, mas chegou a lançar um novo trabalho no último mês de novembro, Masculinidade.