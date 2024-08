Tiago Abravanel relata último momento da família com avô: ‘Simples, como ele queria’

Tiago Abravanel e o avô, Silvio Santos – Foto: Reprodução / Instagram / @tiagoabravanel

Tiago Abravanel, neto de Silvio Santos, revelou em entrevista ao Fantástico detalhes sobre como foram os últimos momentos do apresentador ao lado da família. Ele morreu na madrugada do último sábado, 17, aos 93 anos de idade, e foi enterrado neste domingo, 18.

Questionado pela repórter Sônia Bridi se a família se reuniu na ocasião, respondeu: “Sim. Sem ostentação, sem alarde, todo mundo junto, se cuidando, se abraçando e lembrando do que ele foi para cada um”.

“Foi como ele Silvio Santos queria. Simples, com as filhas, a esposa, os netos, os bisnetos. Os amigos mais próximos, os colegas de trabalho. O José, que trabalha na casa dele. A Raimunda, camareira. Mas foi muito especial, porque foi como ele queria: simples, delicado, íntimo. Para que a gente se despeça do Senor Abravanel, nome de batismo do comunicador”, concluiu Tiago Abravanel.