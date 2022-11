Cultura Tiago Abravanel fala sobre mensagem de Silvio Santos no dia do seu casamento

Tiago Abravanel participou do Programa Silvio Santos, do SBT, no domingo, 6, ao lado do seu marido, Fernando Poli, e comentou sobre a celebração do seu casamento. Antes das dinâmicas, o programa hoje apresentado por Patricia Abravanel, exibiu um vídeo do dia da cerimônia.

No palco, Tiago revelou a sua tia Patrícia, que esteve presente no casamento, que recebeu uma mensagem do avô Silvio Santos, mesmo ele não tendo comparecido ao evento.

“Ele escreveu que, independentemente da festança, o mais importante era a amizade e a relação que nós ele e o marido temos”, disse Tiago, revelando que a mensagem foi por escrito, num cartão, não por meio de uma ligação.

Tiago também falou do seu encontro com Patrícia, revelando ser a primeira vez nesse ano que tinha visto a tia desde a sua saída do Big Brother Brasil 2022.

“Eu pensei: meu Deus, ela veio”, disse, revelando também que sua outra tia Rebeca Abravanel também esteve presente.

A noite, o ator também foi um dos principais nomes a participar do Teleton, maratona televisiva de arrecadação de recursos para a AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente), promovida anualmente pelo SBT. No programa ele interagiu com Patricia e suas outras tias.