Tiago Abravanel encena 'Hairspray' - O Liberal

Depois de uma temporada no Rio, o musical Hairspray chega a São Paulo. A idealização do espetáculo é de Tiago Abravanel, que divide a direção com Antônia Prado e Tinno Zani, também idealizadores da montagem ao lado de Rafael Villar.

A trama, que após estrear na Broadway também virou filme estrelado por John Travolta, se passa nos anos 1960 em Baltimore, nos Estados Unidos. Acompanha a história da jovem Tracy Turnblad, que sonha em dançar no The Corny Collins Show, programa de televisão local, mas enfrenta desafios por ser uma mulher gorda e fora dos padrões de beleza. Ao se tornar uma celebridade, passa a lutar contra a segregação racial.

Ao todo, são 30 atores em cena e 12 músicos na orquestra. Vânia Canto interpreta a protagonista, dividindo o palco com Tiago e outros nomes, como Ivan Parente, Rodrigo Garcia, Aline Cunha, Pâmela Rossini, Thales Cesar, Verônica Goeldi, Liane Maya e Lindsay Paulino.

Hairspray

Teatro Renault. Av. Brig. Luís

Antônio, 411. 5ª e 6ª, 20h; sáb., 16h/20h; dom., 15h/20h

R$ 39/R$ 350. Até 13/10

