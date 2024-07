Thommy Schiavo: polícia divulga causa da morte de ator após perícia

A polícia civil do Estado do Mato Grosso divulgou o resultado do laudo com a perícia da morte do ator Thommy Schiavo, conhecido por seu trabalho no remake de Pantanal, aos 39 anos de idade. Segundo a instituição, o óbito se deu “em decorrência de traumatismo cranioencefálico devido à ação de instrumento contundente”.

Como morreu Thommy Schiavo

Segundo informações enviadas pela Polícia Civil do Mato Grosso ao Estadão, no último dia 20, quando o ator morreu, os policiais chegaram ao local da ocorrência e se depararam com o corpo do ator no chão, sem ferimentos externos, a cerca de quatro metros de distância do andar onde morava.

“Testemunhas relataram que estavam ingerindo bebida alcoólica com a vítima em uma conveniência próxima à residência”, destacou o registro. Imagens de câmeras de segurança constatadas pela polícia mostraram o momento em que o homem aparece sentado no andar superior do local. Em seguida, se deita no chão por alguns minutos e, quando vai levantar, se desequilibra e cai.

Nas gravações, obtidas pelo MT Play, afiliada do SBT no Mato Grosso, Thommy Schiavo parece tentar abrir a porta de uma quitinete e desiste. Depois, deita no chão e se apoia no alpendre. Ele se levanta e se desequilibra novamente. Segundo o inquérito, a queda foi acidental e teria acontecido após as tentativas de entrar em casa.

Quem foi Thommy Schiavo

Em seu portfólio online, destacava trabalhar como ator, músico e modelo, sendo formado em artes cênicas, com o curso profissionalizante de ator na Casa das Artes de Laranjeiras. Ainda destacava as habilidades em canto, violão e andar a cavalo.

Incluindo papéis menores, Thommy Schiavo esteve em produções como Por Toda a Minha Vida, Paraíso, Escrito nas Estrelas, Cordel Encantado, Gabriela, A Teia, Império, Além do Tempo e Espelho da Vida.