Thomaz Costa, ex de Larissa Manoela, diz que só fará sexo após casamento

Thomaz Costa, de 18 anos, se inspirou em Justin e Hailey Bieber para revelar que só fará sexo após o casamento. Na semana passada, o casal explicou os motivos para aguardarem até o casamento, e agora o ator da SBT também compartilhou sua decisão nos stories do Instagram.

Após compartilhar a notícia dos Biebers, Thomaz escreveu: “Ah, servir a Jesus é bom demais! Renúncias são feitas! Mas a recompensa é ter um amigo, um pai, que sempre cuida, que não abandona! E eu escolhi ter esse relacionamento. Ele tudo pode fazer, ele transforma, ele restaura, ele limpa, ele cura. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida”.

Em seguida, explicou que já teve relações sexuais, mas estava renunciando por amor à religião: “Muitas pessoas perguntaram aqui pra mim no Instagram Então você é virgem? Duvido. E eu não tenho vergonha de dizer: não, eu não sou! Mas as coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. E agora eu escolho andar no caminho da vida”.

Thomaz é ex-namorado da atriz Larissa Manoela e ambos contracenaram em Carrossel (2012) e Patrulha Salvadora (2014).