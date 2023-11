Thiago Servo sobre veto a exibição de reportagem em meio a batalha judicial: ‘Me consumindo’

O cantor Thiago Servo, que fazia dupla com Thaeme, veio a público falar sobre o impedimento judicial de exibição de uma entrevista com ele na Record TV. Ele contou que a reportagem não foi ao ar porque, em parte, fala do processo de reconhecimento de paternidade que move na Justiça.

“Dei detalhes sobre o processo indenizatório referente à filha que até hoje não sei se é minha. Assim como todo pai, tenho o direito de saber!”, escreveu em uma publicação no Instagram. A matéria do Domingo Espetacular trataria da carreira de Thiago e, em consequência, do processo.

De acordo com o advogado dele, Otávio Gomes Figueiró, o músico quer reaver mais de R$ 1 milhão em pensão alimentícia da mãe da criança após a Justiça determinar que ele não é pai da menina. Thiago chegou a ser preso, em 2016, por dever R$ 500 mil de pensão à mãe da suposta filha.

A Justiça determinou a retirada do nome de Thiago da certidão de nascimento da menina, que hoje tem 10 anos, porque a mãe da criança teria faltado três vezes à coleta do teste de DNA.

Na publicação no Instagram, o músico disse o quanto o caso o tem afetado. “O intuito deste pronunciamento é esclarecer de uma vez por todas essa questão que anda me consumindo por dentro e me abalando emocionalmente, dificultando minha vida profissional”, afirmou.

Em 2023, Thiago foi campeão do reality A Grande Conquista, reality da Record TV. Ele chegou a dizer que não abriria mão do prêmio para pagar dívidas com Justiça. Na ocasião, a recompensa foi penhorada pelas autoridades.