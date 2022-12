Thiago Oliveira, do ‘É De Casa’, se emociona ao relevar sexo e nome de bebê

Thiago Oliveira ficou emocionado durante o programa É De Casa, da TV Globo, deste sábado, 3, ao relevar o sexo e o nome do seu bebê com Bruna Matuti. Ao vivo, o jornalista mostrou cenas do chá revelação realizado na sua casa com amigos e familiares.

Ele também compartilhou detalhes sobre a vontade que sempre teve em construir uma família e o nome escolhido para o bebê.

Pais de primeira viagem, Thiago revelou que será pai de uma menina. Emocionado, ele foi às lágrimas ao rever o momento durante a reportagem.

“É uma menina, uma princesa. Desde sempre eu soube que meu primeiro bebê seria uma menina. Quando eu falo que realizei um sonho é porque desde os meus 12 anos eu falo que quero ser 50% do que os meus pais foram para mim. Eu esperei esse momento para dizer que eu sou pai, e é a coisa mais maravilhosa do mundo”, contou o jornalista. “O nome da nossa filha é Ella. A gente queria um nome curto, simples, mas com muita representatividade e importância”, completou.