Cultura Thiago Oliveira anuncia nascimento de Ella, primeira filha do apresentador e Bruna Matuti

Thiago Oliveira, apresentador do É de Casa, da TV Globo, anunciou o nascimento de sua primeira filha com Bruna Matuti. A pequena Ella chegou ao mundo nesta segunda-feira, 22, na Maternidade São Luiz Star, em São Paulo.

Por volta das 2h da manhã, o jornalista compartilhou nos stories do Instagram que a bolsa de Bruna havia estourado. Cerca de 11h, ele revelou que a bebê havia nascido. o casal compartilhou as primeiras fotos da recém-nascida no quarto da maternidade. “Foi a madrugada mais emocionante das nossas vidas”, disseram.

“É um sentimento que explode dentro de nós, um amor difícil de descrever. Filha, você é tão linda. Estamos apaixonados por você. Seja bem-vinda, Ella”, completaram.

Clique aqui

Thiago e Bruna compartilharam detalhes da gravidez desde o início. Ele chegou a se emocionar ao vivo no É De Casa ao relevar o sexo e o nome da bebê.

O casal oficializou a relação em dezembro de 2022, quando ela já estava grávida. O casamento foi realizado em uma cerimônia íntima em casa com apenas a família da dupla.